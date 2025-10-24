袁嘉敏靠賣自家性感相賺錢過活 鍾培生竟然咁講⋯⋯

袁嘉敏於2022年4月1日在社交媒體突然公開炮轟鍾培生及其父親鍾仁偉，稱與鍾家相處「一年的噩夢」，指兩人有「古怪要求」並斥他們是「人渣」，引發全城討論；袁嘉敏透露她曾在鍾培生家中作客一年，期間受到經濟上的大力支持，包食宿及酒水，但雙方關係最終破裂。鍾培生則回應稱，他們是朋友關係，只見過幾次面，提供了經濟支持，但因性格不合已經停止見面，並否認袁嘉敏所說的包養情節，表示家中多人出入沒人見過袁嘉敏待一年，促使她的指控被質疑有誤。

鍾培生今晚出席《THE CHILDRED BALL 2025》紅地氈。（葉志明攝）

袁嘉敏早前宣布進軍Patreon平台，專注創作獨家內容，包括個人私密照片、影片，索價每月785蚊港紙。為了吸納更多客仔，她不忘在社交平台連環發布多張三點式泳衣照及影片宣傳自己的Patreon，性感尺度爆燈，有網民慨嘆撈唔掂要靠賣性感維生感可憐。

今晚（24/10）鍾培生現身尖沙咀出席《THE CHILDRED BALL 2025》紅地氈。提到袁嘉敏要靠賣性感照搵錢，被問到會否購買支持對方？鍾培生表示：「我完全冇留意佢，我完全冇留留意佢，咁所以唔好講佢。（會唔會覺得佢唔掂要靠賣相？）我完全冇留意。」