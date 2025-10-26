前TVB「遲到小花」同「反骨女神」勁FD　一齊買衫打破兩台隔閡

一直以來，電視台之間都有一種較勁的感覺，以往不同台的藝人基本上很少公開私下FD底的一面，不過近年愈來愈開明的情況下，其實公開也沒有甚麼大不了。最近已離開無綫（TVB）轉投HOYTV的蘇韻姿跟憑《女神配對計劃》爆紅的關嘉敏一齊拍片行街買衫，原來兩人非常好姊妹！

關嘉敏（Carmen）在2016年以五人女團Bingo出道，她2020年先以ViuTV選秀騷《全民造星3》成名，翌年轉投TVB後，再以去年的《福祿壽訓練學院》搞笑扮譚輝智而爆紅。今年，關嘉敏再以「搞笑女神」封號參與人氣節目《女神配對計劃》，並乘勢推出首支個人單曲《愛不罕有》。由歌手變搞笑綜藝的關嘉敏接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪時披露轉投TVB後被鬧爆，以致工作收入全被叫停的無奈，她說：「最難頂係話我反骨！」

關嘉敏（Carman）攜愛犬拍攝寵物寫真，性感度爆燈。（IG：@carcar.carman）

關嘉敏由ViuTV過檔TVB被鬧反骨。（ig@carcar.carman）

關嘉敏說：「我哋出過道有經理人公司嗰啲，全部都無簽Viu。Viu亦無意欲簽我，亦無義務要用我，但我亦多謝佢哋令我哋知名度提升。點解去邵氏？係我公司嘅決定，或者唔係一個good timing就畀人鬧到爆。係乜都鬧，最傷心最難頂係話我反骨，外間唔知原因，我喊左三日三夜。同一時間，最支持我做呢行嘅阿嬷走咗，更唔想父母唔開心，所以都無同屋企人講，只係匿埋喊。」

關嘉敏選《造星3》前，熱愛唱歌及表演，曾不理父母反對入行做了女團Bingo四年。（網上圖片）

至於蘇韻姿，於2016年選港姐簽約無綫入行，雖然沒有贏得三甲名次，但她挾住皇后大學戲劇學士學位背景，很快已有機會入劇組，更憑處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》飾演熊氏三姊妹的三妹熊心如（紅衫魚）一角成功入屋。不過有傳她因工作態度不佳，包括遲到問題而遭曾勵珍（珍姐）下令雪藏，上年4月她於IG宣布離巢無綫。有傳離巢原因是因為她的工作態度問題，不過她卻否認了離巢與被指因工作態度問題而被雪藏一事有關。

蘇韻姿飾演的熊心如，原本是《愛．回家》靈魂人物。（劇照）

蘇韻姿不時在社交平台派福利。(ig@andreaso_)

蘇韻姿曾開腔大反擊有關雪藏傳聞，否認自己紀律有問題。蘇韻姿表示：「緊係有唔開心，自己一直好努力做好呢份工，合作過嘅人都知我唔會擺阿姐款、唔會搞是非，所以都好無奈，最離譜傳到話我用粗口鬧珍姐。」她坦言確實有試過遲到，但並非如傳聞所指的屢犯遲到不改。她說：「咁我拍咗6年，遲1、2次點都會有，但如果真係遲得咁緊要，就一早冇得拍咁耐啦。我覺得有啲無辜，自己講嘢唔叻唔識澄清，驚答完會畀人扭曲，同埋公司教落我哋唔答，所以就一直冇回應，點知就變咗默認。」

蘇韻姿演《愛回家》熊心如角色成功入屋。(蘇韻姿IG)