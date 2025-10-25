葉蒨文孖曾展望遊日迎33歲生日　男女友視覺鏡頭捕攝甜到漏

現年28歲的曾展望（GM)和葉蒨文（Sophie)自從在TVB戀綜《女神配對計劃》成功配對後，人氣急升，獲得不少網民祝福。而葉蒨文就即將在下周一（27日）迎來33歲，所以就在昨晚（24日）他們就一起飛往日本展開甜蜜之旅，更用男女友視覺為對方拍照，紀錄幸福時刻，而是次也是他們拍拖後的首個旅行。

曾展望在最近一集節目中上演霸道總裁式親吻。（官方提供）

葉蒨文曾透露過當年想跟拍拖六年半的前度去日本旅行，但最終沒有成事。而今年她終於圓夢，在昨（24日）他們一起拍完廣告後就即飛日本，在晚間時分才到達當地，看來葉蒨文會在日本度過一個甜蜜幸福的33歲生日。

從曾展望在社交平台上貼的女友視覺照片可見，他為人相當暖心，左右手拉着兩個大型行李箱，明顯有一個是葉蒨文的。而在餐廳用餐時，女方更拍下男方開心到藏不住的甜笑一面，而他亦當然有用男友視覺紀錄女方幸福時刻，可見雙手手持筷子的她，低頭抿嘴甜笑，擺出害羞的模樣，畫面非常幸福。

除此之外，他們在旅行的過程中，不時大玩自拍，葉蒨文透過鏡頭紀錄曾展望吃着雪糕時且在扭蛋機前玩耍的模樣，二人又在坐車的時候大玩自拍，畫面超級幸福。另外，他們還一起買了寫有「Better With you」的皮革用品，又在玻璃窗前上貼一對穿着和服的玉桂狗公仔，每一張照片都傳遞着幸福時刻，令不少網民都留言「好甜」，叫他們好好享受假期。

