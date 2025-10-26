TVB「御用寡婦」為富商生女無名無份　改慳家本性飛巴黎狂掃名牌

現年47歲的楊卓娜（Lenna）與身家千萬的「燈箱大王」楊志翹相愛18年，雖早已為對方誕下愛女，又待兩名繼女視如己出，但二人至今未有正式註冊。楊卓娜多年來繼續為事業拼搏，近年積極在網上直播帶貨。一向慳家的她最近飛到巴黎，一口氣狂掃LV、CHANEL以及DIOR等手袋，更獲VIP禮待，財力驚人。

楊卓娜現身巴黎，她更留言：「老佛爺頂層嘅VIP房風景真係非同小可，可以想像，藍天白雲嘅日子真係靚到癲咗。」（IG/@lennayeung）

照片中，楊卓娜在LV、CHANEL以及DIOR店舖中狂試手袋，更稱：「多謝LV, Chanel & Dior 的VIP 禮待！超難忘的一次購物旅程！」楊卓娜曾透露為供樓「死慳死抵」，她在TVB節目《我要做業主2》中透露與妹妹楊茜堯在2002年夾份以約200萬購入一個700呎單位，當時只需付5%首期就買到，但楊卓娜初入行月薪只有6000元，所以上車前都要慎重考慮，為了供樓要慳住使：「我放棄咗好多同朋友出街去飲嘢食嘢，你知呢行幾多應酬，百幾二百蚊對我嚟講已經好好用。大家要有個共識，一齊去度過艱難嘅時期，入咗行十幾年，我冇去過一次旅行。」楊卓娜現時生活無憂，目前她們的單位持貨至今已升值500多萬，市值700多萬，楊卓娜更透露楊茜堯不想賣出去，所以正在收租。

