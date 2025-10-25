單親媽50歲復出拍寫真養大三子　老二碩士畢業做心理醫生定居美國

現年60歲的羅霖（Candy）是1991年亞洲小姐冠軍，1996年與富商劉坤銘結婚後淡出幕前，育有3名兒子，但兩人在2013年離婚收場，當年她公開透露因家暴及第三者介入而決意離婚。羅霖成為單親媽媽，多年來獨力照顧大仔劉子榕（Nathan）、二子劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan）。2017年羅霖以50歲美魔女作賣點，推出寫真集《Timeless》，當時轟動到外媒亦有報道。日前她在好友鍾慧冰的 YouTube 節目中，細談當年「淨身出戶」的經歷，如今三子都好乖巧，羅霖可謂苦盡甘來。

Candy 憶述離婚後，自己幾乎是零開始，沒有任何經驗：「我哋只係一張白紙，冇呢啲經驗，所以好多嘢都係零。」幸得到母親的支持：「媽咪一句話，一家人有粥食粥，有飯食飯。」當時前夫曾要求她保密離婚消息，擔心影響三個孩子，她因此沒有對外公開。但後來因為工作接觸異性被拍到，反遭外界攻擊有第三者，「其實我哋已經分居咗，唔係有第三者」。羅霖藉此告誡即將離婚的人：「如果你離婚一定要講出嚟，因為係保護自己，你唔知道對方會唔會用呢啲嘢嚟攻擊自己。」

羅霖原本只與細仔劉子晉（Jonathan）同住，但兩個月後，另外兩位兒子也主動找她。她分享這段經歷：「大仔最初話嚟住一晚，點知佢唔走... 再過一個月，二仔半夜三更拎住行李嚟搵我話啱啱差啲畀爸爸打架，問我可唔可以嚟我屋企住一個禮拜，點知冷靜完又話唔走，於是三個仔就跟咗我。」

羅霖曾為爭取贍養費而花費六位數打官司，但最終決定放棄追討：「女律師叫我唔好再打，對方有錢有時間，我冇錢又要做嘢，仲要照顧三個小朋友，佢驚我再打官司會崩潰... 佢想畀幾多就幾多，我努力做嘢。」 羅霖表示，律師勸她「不如留番啲錢畀個仔去讀書」，讓她最終決定不再糾纏。如今，大仔 Nathan讀完Graphic Design後，目前在香港大學攻讀社會心理學碩士；二仔劉子熙碩士畢業後任職心理醫生，並成家立室移居美國；而細仔劉子晉亦早已長大成人，一家人顏值相當高。

