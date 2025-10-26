火星再爆seed成龍扣人工　有手足不憤離開成家班：同你計吓啲舊數

著名武指火星（蔣榮發）早前接受《香港01》專訪談及成龍大哥，坦言當年在薪酬上有緒多不公。今日（25/10）火星出席位於亞視廠房的活動，接受《香港01》訪問，他表示最近正在內地幫忙籌辦龍虎武師，即動作特技演員的學校，旨在培育下一代。



著名武指火星（蔣榮發）今日（25/10）受訪，被問及成龍大哥的恩怨時，又有新嘢講。（葉志明 攝）

籲成龍開戲畀兄弟有工開

他表示，自專訪後，多了十多間傳媒邀請他做訪問，但他覺得當初說出事件旨在「講事實」，並非有其他意思。他也表示，有前成家班的「兄弟」生活艱難，或者成龍大哥可以幫手開幾套戲，讓兄弟有工開。「真係為成家班好嘅，咪照顧吓我嗰班老一輩，喺香港開幾部好平嘅戲畀成家班舊臣子去搞，搞得到，成功嘅，你搵到錢都好呀，起碼有啲嘢做，畀佢哋寄托。而家市道好差，大家有嘢做，又幫你生產啲新嘢。」

除了火星哥（蔣榮發），還有陳慧敏（慧敏哥）和梁小龍（小龍哥）出席。（葉志明 攝）

搵食艱難

他又說：「我嘅心願就係，希望你走出嚟，同我哋成家班飲吓茶傾吓偈。佢哋需要啲乜嘢，佢哋做得到你咪幫吓手囉，係咪先？喺香港呢個社會生活真係好困難。」他坦言自己收入也不高，所以已搬到珠海居住。「你想我出嚟幫你做嘢都可以，都做到幕後。（專訪之後，成龍大哥有冇搵你？）點講呢，佢有佢忙嘅。你想搵我哋就好容易嘅，我哋搵你就好難。」

火星：「後尾拍咗城市獵人之後，我就知佢對啲手足點。」（葉志明 攝）

火星：我個心好唔高興

問到成龍大哥對兄弟的待遇，火星又說：「我以前唔知佢對啲手足點，一視同仁㗎啦。呢個我就驚破壞咗行規囉，行規有大有細㗎嘛。人哋導演，武指，唔可以話同價㗎嘛，人哋做嘢付出咗咁多。你之前話所有嘢，（大家）二話不說做咗啦，做咗之後，薪酬之中突然間咁樣，我就真係個心好唔高興，所以嗰段嘢，到而家都擺喺心裏面三十幾年。」

劉永、梁小龍和陳慧敏。（葉志明 攝）

成龍扣人工？

有傳當年在外國拍戲時，成龍大哥疑似扣起成家班的薪酬，指外國劇組想給$120使費時，成龍就表示給$80即可。對於傳聞，火星說：「呢件事佢都知㗎啦，其實太耐啦，應該係84年去美國拍嗰套西片。Pocket money（零用錢）一個星期250蚊美金，你同監製講唔使畀我哋咁多，50蚊啦，扣咗我200蚊。跟住呢，去咗一個月咁就800蚊，呢啲係以前嘅事。我諗你都忘記咗啦。」

著名武指火星哥（蔣榮發）。（葉志明 攝）

成龍大哥。（視覺中國）

千二剩二百

他續說：「嗰部戲喺New York拍嗰陣時，有個臨演替身，嗰個替身喺架直升機，飛咗成個紐約，人哋公司開一千二百蚊美金畀佢，你同人哋製片講唔使咁多，二百得啦，扣咗一千蚊。呢單嘢，你都知啦，你有手足叫王坤，返咗嚟之後，離開咗成家班。點解會離開成家班，就係你做咗呢個行為。佢覺得你將來都係會咁樣做。點解我會接受呢啲訪問呢，我趁呢個機會，我想同你計吓啲舊數囉，你有好多戲做咗之後，我希望你將我啲人工畀返我。」

著名武指火星哥（蔣榮發）。（葉志明 攝）

