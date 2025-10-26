金式森林｜90歲羅蘭姐精靈現身　談萬聖節感嘆：11年前，唔經唔覺

適逢臨近萬聖節，《金式森林》眾位演員出席宣傳活動與街坊提早慶祝。《金式森林》劇中飾演 方老太 方陸超群的羅蘭姐亦抽空出席。雖然今年已經90歲，但羅蘭姐身體狀況依然相當好！羅蘭姐和「兒子」郭晉安接受訪問時，大讚郭晉安乖巧兼演技好，十分健談！



羅蘭姐識畀心心呀！（陳順禎 攝）

談及與郭晉安的合作，原來他們也曾在《老表，你好hea！》中飾演母子。郭晉安：「你都係做我阿媽，修哥做我阿爸。」羅蘭姐說：「同佢做戲好開心，點解呢，因係佢好乖仔。」郭晉安也說：「其實所有同你合作嘅藝人，對你都有一份好親切嘅感覺。我記得早期入TVB，第一次同羅蘭姐合作，羅蘭姐都係當TVB係屋企。佢話台慶就好似過年咁，大家一家人為台慶慶祝生日。」羅蘭姐：「係呀，我見到亮燈，好似自己屋企咁，好開心。」講起拍攝《金式森林》的點滴，羅蘭姐表示不覺等辛苦：「又唔曬又唔凍，好舒服。」

羅蘭姐、郭晉安。（陳順禎 攝）

適逢臨近萬聖節，羅蘭姐表示，自己為「哈囉喂」代言已經有11年。「11年前，唔經唔覺。」郭晉安也感嘆羅蘭姐扮恐怖的表演深入民心：「以前最鍾意就係睇你做問米嗰啲，細個睇完瞓唔到覺。」羅蘭姐又說：「配埋啲音樂真係好恐怖。」兩人又表示，《金式森林》的成功是所有人的功勞，更直言希望《金式森林》能獲等「最佳劇集」獎。羅蘭姐說：「唔係自己攞，聽到成套戲攞，自然就開心啦。」

講起萬聖節，一定會諗起羅蘭姐！（陳順禎 攝）

羅蘭姐身體好健康！（陳順禎 攝）