「創作才女」白安勁寵粉準備點心飲品　與歌迷席地而坐真路邊野餐

「創作才女」白安發行以電子音樂為主軸的第五張個人唱作專輯《星期八》正式發行實體版本，並特別選在連假第一天前往台中舉辦「與白安路邊野餐」活動，真正的與歌迷們一同在路邊野餐，用音樂與微風開啟充滿生活感的初秋午後時光。

白安舉辦「與白安路邊野餐」活動 與歌迷在台中舉行野餐派對。(公關提供)

離開連日陰雨的台北，白安這次來到台中的草悟廣場舉辦野餐活動，截然不同的晴朗天氣讓白安歡喜笑說：「沒下雨真的太開心了！」，並在一抵達會場時就隨性躺在野餐墊上，享受陽光與現場的溫暖。這次白安特別為歌迷準備了野餐的所需用品：野餐墊及點心飲品，讓歌迷們能與白安一起席地而坐，輕鬆愜意地和大家一起野餐。現場除了有周邊市集攤販的叫賣聲、車輛呼嘯聲，並伴隨著陣陣燒烤香氣，讓人彷彿走進歌曲《路邊野餐》的真實場景。

白安《星期八》實體專輯發行 曝超有趣功能：拿著就能變成我。(公關提供)

白安隨性躺野餐墊上，享受台中的陽光與愜意。(公關提供)

活動中，白安親自操作電子樂器演唱《尋找精靈》、《麥田捕手》、《我只想在乎我在乎的》、《路邊野餐》、《我把你留在去年》等多首歌曲，經典舊作的曲風改編以及新歌的電子氛圍完美呈現。而她也在現場搶先開箱《星期八》實體專輯，封面是一張白安的臉部特寫，並向大家分享新專輯的「超有趣功能」，白安說：「只要把專輯放在臉前，大家就能變成我，我也能變成大家。你們可以穿各式各樣想讓我穿的服裝，萬聖節也能拿著專輯扮成白安穿萬聖裝！」希望專輯除了用音樂陪伴大家外，實體專輯也能陪伴度過每個特別及有趣的日子。

白安現場演唱多首歌曲大飽耳福。(公關提供)

除了與歌迷一起在路邊野餐、演唱歌曲外，白安也和大家玩起「聽前奏猜歌」的互動遊戲，幸運答對的歌迷還能獲得合拍限定拍立得的機會。當白安邀請大家舉手搶答時，發現幾乎所有人都相當害羞又冷靜，有些人回答得聲音較小，甚至得透過嘴型辨識答案，白安笑說：「真的是物以類聚，這裡是大型『I人』聚會吧！」她還特別進行市場調查，結果現場百人中竟只有有兩位「E人」代表舉手，讓全場笑聲不斷。

百位歌迷中只有2位E人，白安笑稱是「大型I人聚會」。(公關提供)

白安將於11月1日在台中Legacy舉辦《路邊野餐》新專輯巡迴演唱會，今年僅此這一場，票券已於拓元售票系統熱烈販售中。而《星期八》專輯內如同電影記憶片段交錯的《電影類型》，MV將於10月28日晚上9點於相信音樂官方YouTube上線；繼《路邊野餐》邀請甫入圍第62屆金馬獎最佳新演員的牧森擔綱男主角後，《電影類型》MV也再邀請帥氣實力派電影男主角與白安搭檔對戲，敬請期待！