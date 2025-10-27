前主播梁凱寧曬性感婚紗照盡顯曲線美　未婚夫身份曝光

前新聞主播梁凱寧2019年離開無綫新聞部後，除了做主持、新聞系客席講師、KOL，亦修讀了言語及病理理學碩士課程，前年正式成為衞生署認可言語治療師。今年7月梁凱寧在社交平台宣布與拍拖多年的男友訂婚，昨晚（26日）在IG公開了多張超性感婚紗照，未婚夫身份曝光！

新聞主播梁凱寧，自2019年離開無綫新聞部後，積極轉跑道兼瓣數多多，簡直是Slasher典範。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧相當好學，修讀了香港中文大學醫學院耳鼻咽喉—頭頸外科學系—言語及病理理學碩士課程。（IG@maggieleung0722）

梁凱寧昨晚在IG分享了多張性感婚紗照，相中她穿上白色露肩透視拖尾婚紗，盡曬凹凸有致的好身材。雖然沒有曝光未婚夫的樣貌，但運動型的未婚夫身形高大，兩人非常匹配。梁凱寧自入讀大學起便與未婚夫開始戀情，男友係修讀浸大體育及康樂管理，兩人互相扶持歷盡校園生活與事業發展，多年來他們低調穩定地拍拖。

梁凱寧昨晚分享了多張婚紗照！（IG圖片）

未婚夫身形高大！（IG圖片）

好唯美！（IG圖片）

婚紗設計盡顯曲線美。（IG圖片）

好Sweet！（IG圖片）

今年7月梁凱寧趁生日宣布訂婚時，感性發文表示：「大學同學📚 – 男朋友💕 – 未婚夫💍 曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️更期待與你未來更多的平平淡淡❤️」

梁凱寧在33歲生日宣布婚訊！（fb@ 梁凱寧 Maggie Leung）

未婚夫是她大學同學。（fb@ 梁凱寧 Maggie Leung）

梁凱寧曾於2023年在商台節目《二人限聚》罕有談及愛情觀，更直言喜歡大隻佬，不過過往的男朋友身形都不算健碩，所以並不是以外貌來擇偶。比起外在，梁凱寧更著重一個人的內在，包括性格、價值觀、幽默感、是否善良和孝順以及有沒有共同興趣：「如果有一個超級大隻佬，但原來佢內在、性格麻麻哋嘅，我都唔會同佢一齊，一個人嘅內在比外在更加緊要。」