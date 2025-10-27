郭富城60歲大壽獲送SUPER DAD蛋糕　方媛出院4日首現身極速修身

天王郭富城昨日（26日）迎來60歲大壽，為他誕下三位千金的太太方媛與兩女兒Chantelle和Charlotte一齊為他慶祝生日。上周三（22日）剛公布順利誕下第三胎女兒的方媛，產後首度亮相，穿上白色貼身T配牛仔褲，腹部平坦、美腿纖細，外形及體態與未生前相差無幾，認真得天獨厚！

郭富城60歲大壽，老婆方媛同兩位千金一齊慶祝。（IG@mokafy）

切蛋糕。（IG@mokafy）

方媛在社交平台向老公送上祝福：「老公生日快樂❤️🎂🎊」，郭富城則回覆：「謝謝老婆❤️謝謝大家的祝福🥰」，甜蜜放閃！方媛為老公準備了多個特色蛋糕，其中一款是「超人家族」主題蛋糕，只見蛋糕將郭富城一家五口化身為超人，除了被郭富城抱在懷中的小公主，太太和兩位女兒都換上超人服裝，蛋糕上更標註了「SUPER DAD」，足見郭富城在全家人心中的分量。

38歲的方媛產後還未坐滿月，休息僅4日便為老公破戒現身生日派對，一如既往都是全身貴價名牌，手上Love鑽石手環閃閃發光。而方媛的氣色相當紅潤，合照中見她已恢復過往的窈窕身段，完全看不出一絲贅肉。

方媛身材Fit 爆！（IG@mokafy）

一家人擺心心甫士。（IG@mokafy）

「SUPER DAD」抱住「小公主」。（微博@方媛）

方媛的火速恢復讓廣大網民難以置信，紛紛湧入留言區驚呼：「幸福的一家人，剛生完寶寶的媽媽好美」、「這才幾天，小腹就這麼平坦了嗎」、「姐姐這個狀態太驚人了」、「看完這狀態可以再生三個沒問題」、「恢復得也太快了吧」。

另有眼利網友發現郭富城穿着的T恤，在兩年前（2023年）生日會上着過，非常環保，男神身材依然Fit爆。有妻女陪伴一齊慶祝，今年還多添一名「小公主」成為「女神之家」，相信是城城最佳生日禮物。

城城2023年生日都係着同一款衫。（微博@方媛）