試當真｜Ellen公開質問被批畫面唔靚　游學修合照撲火證關係不變

由游學修、許賢、蘇致豪主理的YouTube頻道「試當真」一直深受網民歡迎，但半年前已預告昨晚（26日）正式停運，最後一夜的告別直播以「官方正式結局」為主題，直播中一眾成員盡訴心中情。不過可能在酒精催化下，各人講真心話太真心，意外爆出內部風波；直播尾聲，游學修與編劇盧嘉誼（Ellen）因內部溝通問題及長期積怨而公開對質，氣氛急轉直下。

試當真｜停運前最後直播爆內部溝通矛盾 游學修被Ellen公開對質

直播中各人輪流發言，Ellen坦言不滿游學修經常在「公海」等公開場合或直播中評論同事，而同事本人卻是和觀眾一起透過直播才知道，這個做法缺乏基本尊重。她更稱多次私下嘗試與游學修溝通，以曾試過發千字文訴心聲，但最終都未能獲得有效回應，更尤其不滿游學修在「白金像獎」等公開場合表達對同事的不滿，令她和其他同事感到難受：「你同我哋講點解我哋要咁對你，反而我先有呢個感覺囉，我自己覺得，我真係回顧返過去呢四年幾，我做過啲乜嘢，所謂反抗你呢？反抗公司？我真係諗唔到喎，即係可能我蠢啦，或者我善忘，我性格唔好或者點樣，我唔記得咗自己做咗啲壞事，我覺得如果你願意講，或者你.. 就算你係想鬧我，我覺得唔緊要，你咪講囉…」並哽咽表示不理解為何都到了頻道最後一天才能直接討論問題，直言已忍耐良久，若自己連最後一日都不出聲，可能會嬲自己很久。

最後一夜，試當真眾人大合照。（IG@ngaionchi_cathy）

Ellen講完後，游學修就向大家說對不起，承認自己在溝通及作為一個老闆「有些事情處理得不夠好」，並承諾日後會努力與大家解開不開心和不滿意的地方，Ellen都有向游學修道歉，指這幾年都知道他辛苦。

Ellen坦言不滿游學修經常在「公海」等公開場合或直播中評論同事，而同事本人卻是和觀眾一起透過直播才知道，這個做法缺乏基本尊重，自己多次想跟游學修對話不果，直言若最後一日都不出聲，自己會生氣很久。（YouTube直播截圖）

Ellen是試當真編劇，創作過多部佳作《葵興森林》、《跟住去邊度》、《ex-檔案》、《每天外你多一些：直至倒瀉》、《Uber爸爸》系列等。（IG@gowyi）

游學修與Ellen的對話引起熱議，有人覺得Ellen最後一日都不肯「好來好去」、要在鏡頭前公開數落老闆，畫面唔靚；不過有人亦支持她講出心底話，認為她是對公司有愛、上心才會這樣坦誠自己感受，知道有說話如果這刻不講，以後都冇機會講，力撐「好朋友先講真話」。為了「撲火」，游學修火速貼上兩張與Ellen的搞怪合照，其中一張二人笑笑口舉中指，雖然游學修沒有任何caption，不過相信其目的是希望網民不要再鬧Ellen，並以行動證明友情不受影響。

眼看Ellen捱鬧，游學修火速貼上兩張與Ellen的搞怪合照。（Threads@neoyau19）

雖然游學修沒有任何caption，不過相信其目的是希望網民不要再鬧Ellen，並以行動證明友情不受影響。

而其他「試當真」成員都有出聲，例如在直播尾聲努力救場，叫大家來一個擁抱的倪安慈，她貼出多張合照發文：「一直相信 擁抱的力量 勝過千言萬語 既然情況複雜 倒不如好好擁抱 來化解各種恩怨情仇吧 💜大家都會懂的。愛你們！」陳穎欣（Yanny）在游學修與Ellen合照下留下Hello Kitty抱抱的Gif圖，並說：「Friendship 4ever ~~* ^_^」林家熙（Locker）都出post：「如果有睇live嘅觀眾，我相信你都係鍾意試當真嘅！而如果你係愛試當真嘅￼￼，希望你哋唔好再講Ellen點阿修點，不如試吓放低一時嘅情緒或者批判￼，俾大家休息吓，既然都完咗，唔好再俾壓力任何人❤️愛大家！」

阿慈積極救場化解尷尬，叫大家來一個擁抱，她之後再發文：「一直相信 擁抱的力量 勝過千言萬語 既然情況複雜 倒不如好好擁抱 來化解各種恩怨情仇吧 💜大家都會懂的。愛你們！」

陳穎欣（Yanny）在游學修與Ellen合照下留下Hello Kitty抱抱的Gif圖，並說：「Friendship 4ever ~~* ^_^」（Threads@yannyyc）