許紹雄病危｜人稱「Benz雄」有段故　靠「歡喜哥」彈起紅足10年

【許紹雄點解叫Benz雄?】現年76歲，人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄今日（27日）驚傳病危入院！根據其他傳媒報道，見到黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等人前往醫院，眾人神情嚴肅。



許紹雄最近演出HOY TV劇集《我愛九龍城》。（劇照）

許紹雄靠《使徒行者》「歡喜哥」彈起紅足10年。（劇照）

許紹雄於1971年入讀無綫電視（TVB）第一期藝員訓練班，同期同學有甘國亮、蘇杏璇等人。其後他轉到麗的電視（即亞視前身）工作，到1978年重返無綫。由1972年計起，許紹雄演出過過百套經典劇集，近年最為人津津樂道的，就一定是在《使徒行者》系列飾演「覃歡喜」歡喜哥一角。他亦憑此角色，在《萬千星輝頒獎典禮2014》獲得「最受歡迎電視男角色」獎項。許紹雄入行多年雖少有擔正做男主角，但每次出場，擔任配角的他均極為搶鏡，地位舉足輕重。

「歡喜哥」許紹雄真係好型。（劇照）

話說回來，行內藝人朋友一向愛稱他為「Benz雄」，後輩亦會尊稱他為「Benz哥」，而甚少人會稱呼他為「雄哥」。其實他與Benz有段故。有一說指他因在商台上班時經常駕駛Benz出入，所以被拍檔鄧榮銾改名「Benz雄」。

許紹雄和女兒Charmaine一同飲茶。（YouTube@爆廠 MAD WORKERS）

其實早前許紹雄和女兒Charmaine一同拍攝YouTube節目時，Charmaine也曾經問過「Benz雄」綽號的由來。當時許紹雄就回答：「其實以前啲車呢，就貴買平揸。未買Benz之前揸嗰啲，唔係話好平，即係平過Benz（嘅車）。咁唔知點解，揸得一兩年度度都響，short咗！有一次唔覺意，咪轉咗揸Benz。」Charmaine說：「真係好唔覺意喎。」許紹雄續說：「唔係，供㗎之嘛。並唔多錢，都係幾百蚊一個月。咁就不如轉揸Benz，咁就一揸揸咗10年。」

Charmaine又問：「有冇揸過其他？」許紹雄回答：「揸過半跑啦，嗰陣時好咩㗎！」Charmaine追問：「好型好威，追女仔？」許紹雄答：「就係追唔到嗰度慘啦。」Charmaine反問：「咁阿媽係咩呀？」許紹雄回答：「唔係揸車追㗎嘛。揸車反而追唔到。」

