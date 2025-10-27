許紹雄逝世丨家族曾是廣州四大鹽商之首　6月返家鄉行平路氣喘

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭於今日（28日）凌晨安詳離世，終年76歲。許紹雄的家世也非常顯赫，祖先為廣州四大鹽商之首的許拜庭，太公許應騤官居一品，是慈禧太后的重臣；叔公許崇智則是國民黨元老，孫中山心腹，與蔣介石等人創辦黃埔軍校，最為人知的是其姑婆是中國近代作家魯迅夫人許廣平，換言之許紹雄為魯迅的侄孫。

許紹雄給觀眾的感覺風趣幽默，原來除了好戲外，他的家世都非常猛料。（葉志明攝）

許紹雄的姑婆是中國近代作家魯迅夫人許廣平。（視覺中國）

許紹雄一家三口感情要好。(Instagram圖片)

許紹雄爸爸開金鋪，許紹雄自小衣食無憂，兒時的玩具更是嚇你一跳，全是一些香囊、玉如意等現在放在博物館的宮廷物品，足見家族底蘊深厚。許紹雄1992年與新加坡籍太太龍嬿結婚，及後太太以49歲高齡誕下愛女許惠菁（Charmaine），許紹雄的太太同樣背景猛料，曾透露清暉園原來是太太外家祖業。

許紹雄一家三口參觀太太祖業清暉園。（IG@benz_hui）

今年6月，許紹雄帶女兒現身廣州，回到自己兒時曾生活過的高第街「許地」打卡，昔日有「高第街太子爺」之稱的許紹雄，片中化身導遊，帶女兒在「許地」街巷裡穿梭。不過當日有網民發現許紹雄步行時頻頻喘氣和抹汗，即使走平路也顯吃力，給人感覺有點虛，故紛紛留言叮囑他要注意身體；而有人則認為與當天氣太熱又焗有關，「廣州呢幾日三四度高溫啊！好人都扯大氣啦」；建議他待天氣涼一點再回來拍片。

許紹雄行到滿頭大汗兼「扯哈」。（小紅書截圖）

片段最後，許紹雄不忘展現幽默一面，笑指下次約齊晒啲親戚再進去拍清楚一點。（小紅書截圖）