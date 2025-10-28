前TVB窮小花飛甩富貴傳銷高層男友傳因偷食　甘做侍應嘆單身快樂

現年31歲前《愛．回家》小花梁茵（Kiko）以「威龍潘金蓮Anita」一角走紅，戲中飾演主動向富家公子出擊的拜金港女。現實中梁茵曾傳出與傳銷公司高層Marshal Lok拍拖兩年，在《愛．回家》中飾演Terry的李偉健的婚宴中，梁茵亦有帶Marshal拍拖出席。據指Marshal愛飲紅酒，又有機會坐私人飛機，懂得追求享受且生活富貴。梁茵甩拖後未有傳出緋聞，日前梁茵久違更新近況，她早前意外被電髮棒擲中臉險毁容，她發文指已回復狀態，又問：「單身比戀愛快樂？」

梁茵離巢後接司儀及KOL工作。（IG：@kikoleungyan）

梁茵近來甚少出Post，日前終於更新社交網，她透露：「終於回復狀態，實在太耐冇同大家見面，調整咗心態、體態，發現最好嘅化妝品，其實就係快樂。」梁茵以低胸戰衣拍照，狀態Fit到漏！梁茵在另一社交網則問：「單身比戀愛快樂？」似乎享受單身生活。

梁茵憑《愛‧回家之開心速遞》Anita「威龍潘金蓮」角色而被觀眾認識。（網上圖片）

梁茵離巢3年兼職「整雞」。（資料圖片）

梁茵5年前高調宣布回復單身，並透露在情人節期間發現男友出軌之後分手。她重提情人節發現男朋友出軌，當時是見到對方手機有奇怪訊息，問對方卻支吾以對，她就一直忍到過了情人節才跟對方攤牌；當時網上傳出對方便是Marshal。

梁茵分手後2021年離巢，試過窮到身家只剩幾千元，戶口只係得單位數，期間梁茵轉行做日式餐廳樓面賺生活費，近年又在九龍灣一間海南雞飯店內打工斬雞，更升職做實習店長，近來又密密接主持和司儀工作，自食其力。梁茵早前不幸遇上意外，被一支150度電髮棒擲中臉，令其右眉上留下嚴重的傷痕，鼻哥亦同告受傷，但神隱3個月後宣布回復狀態，令人放心！

梁茵曾做日式餐廳樓面，並哭訴舊公司待薄她。（葉志明 攝）

