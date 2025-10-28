性感女神嫁富貴大律師不甘心只做少奶奶　50歲進攻飲食業開雲吞店

90年代性感女星麥家琪曾出演多套劇集、電影，又曾在三級片《偷窺無罪》中的大量大膽全裸性感戲，其中包括與女同性戀激情床戲，在《龍虎砵蘭街》更為一個角色剃光頭。現年50歲的她一改過往艷麗形象，近年主攻內地市場，又做直播帶貨，可惜她透露內地生意收入一日只係幾百，但強調是不是「Hard Sell」，而是做零售。近日麥家琪透露將開雲吞店，進攻飲食業榮升老闆娘！

麥家琪以往曾作大量性感演出。（電影截圖）

麥家琪最近愛上耕種。（小紅書）

麥家琪近年愛上耕種。（小紅書）

麥家琪日前在內地廣寧出席活動，期間她上台做嘉賓，在台上激讚廣寧雲吞好味，又獲頒發證書。麥家琪之後透露，即將在廣寧開設雲吞店，「期待喺我即將開嘅廣寧雲吞店見到大家！」麥家琪近年對食品生意頗有興趣，曾以一身樸實的農婦打扮在田間割禾。實際上麥家琪老公王國豪為大律師，麥家琪嫁出後曾專心在家做少奶奶。2015年她全面復出，一洗性感女神形象，以女強人身份重現幕前。

麥家琪參選1993年港姐入行，當年只有17歲的她樣貌身材姣好，更是新法書院校花，參選港姐期間被捧為大熱，可惜受裸照風波影響，最終未奪任何名次。多年後她再度回應，透露事件影響半生，但慶幸得到父母體諒，TVB當年亦肯給予拍攝機會。參選港姐後，曾有片商以高價利誘麥家琪拍三級片，她斷然拒絕，她說：「當年已經有人叫我唔好簽TVB出嚟拍戲，嗰時風月片咁hit，係畀成過百萬，我係不為所動，因為件事唔係我想咁發生！」

麥家琪透露將在廣寧開雲吞店，榮升老闆娘！（抖音）

麥家琪在廣寧受邀做嘉賓，更獲頒證書。（抖音）

麥家琪。（劇照）

籃球隊經理琪琪（麥家琪飾）邀請吳大維加入球隊。（影片截圖）

麥家琪被封為性感女神。（影片截圖）

麥家琪搞笑指一直努力護膚及保持好身材，沒想到最後是飾演老人家。（影片截圖）

麥家琪多年來都Keep得好好。（微博@麥家琪Teresa）