馬浚偉由歌手華麗轉身體壇CEO：我是被演藝界耽誤的運動員

新城主辦的首屆《新城體壇CEO嘉許禮》，日前（23日）已假香港教育大學圓滿舉行，活動十分成功，獲得政界、學界及體育界多位重量級人士支持。為表揚香港體壇在運動場上付出不少貢獻，成功轉換跑道，由運動場轉戰商界的傑出精英，新城廣播行政總裁馬浚偉一手策劃《新城體壇CEO嘉許禮》，九位得獎者，包括李忠民、洪楚英、洪松蔭、倪文玲、黃永棋、黃悅明、葉姵延、陳念慈及陳浩源。

馬浚偉與主禮嘉賓、評審團、得獎者大合照。（公關提供）

馬浚偉擔任主禮嘉賓及致辭

由歌手、演員，再蛻變成為新城廣播行政總裁的馬浚偉，在《新城體壇CEO嘉許禮》上，與中國香港足球總會會長貝鈞奇先生 SBS, BBS, MH，以及香港教育大學校長李子建教授 JP一同主持開幕儀式，場面隆重。

新城廣播有限公司行政總裁馬浚偉致辭。（公關提供）

馬浚偉在致辭中笑言：「很多人以為我只是演員，但其實我是一個被演藝界耽誤的運動員。」他坦言對體育運動充滿熱愛，並感謝羽毛球名將陳念慈校長的啟發，讓他從乒乓球轉投羽毛球世界。

創辦嘉許禮初衷

馬浚偉更動情分享，運動不僅令身體健康，更在運動員身上深刻體會何謂真正的體育精神！許多運動員退役後仍在不同界別發光發熱，這正是他創辦嘉許禮的初衷：「他們付出了很多精神心血，在體壇以及在他們的賽場上，到有一天他們最終需要退役，但是他們的精神，是不是就是隨著他們的退役而消逝呢？」

得獎者及得獎代表合照(圖左起)陳浩源、黃永棋、洪松蔭、倪文玲領獎代表、陳念慈、葉姵延、李忠民、洪楚英、黃悅明.。（公關提供）

馬浚偉續說：「其實絕對不是，我認識這麼多運動員，他們退役之後都總在不同的界別、不同的範疇，有著一份很令人讚嘆和羨慕的成就，所以我很希望策劃這個嘉許禮，能夠令大家更加知道，到底這些曾經在運動場上叱吒的運動員，他們退役之後，到底建構了怎樣的光輝歲月。今天獲獎的每一位，都是我心裡非常尊敬和尊重！」

馬浚偉頒發感謝狀予評審(左起)方永豪博士、貝鈞奇、李子建教授、雷雄德博士。（公關提供）

希望把體育精神繼續傳揚下去

隨後，馬浚偉感謝香港教育大學及校長李子建教授協助，輕鬆地笑言：「我在這裡（教育大學）有幾個身份，我今早仍在這裡上課，所以這個課室通常我只能見到教授站在上面說話，我今天能夠站在這裡致辭，我覺得非常光榮。」最後呼籲：「希望大家把這份體育精神繼續傳揚下去！」他強調，嘉許禮不僅是一場表揚儀式，更是一個長遠平台，連結體壇領袖與社會各界，為香港體育注入更多希望與可能。