許紹雄逝世｜曾因簽約TVB與麗的反面　被登報唱衰返工4年遲到早退

人稱「Benz哥」的資深藝人許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭於今日（28日）凌晨安詳離世，終年76歲。許紹雄1971年報讀第一期無綫電視藝員訓練班，及後因高薪轉投到麗的電視工作，後來有TVB高層挖角重返母會，怎料竟激嬲麗的，更登報唱衰許紹雄。

許紹雄剛訓練班畢業，被選中參演與香港警察合拍的劇集《歧途》飾演CID。《最佳拍檔》截圖）

許紹雄完成兩年訓練班合約後，獲麗的高薪挖角。（港台電視《樂齡帥靚正》截圖）

早年許紹雄接受《香港01》專訪時，詳細講述過當年發生的這件事。適逢麗的高薪挖角，許紹雄以1900元月薪轉會，其後去到第四年更加至4000元、5000元，雖然麗的高薪，但始終工作不多，對演戲仍充滿鬥心的許紹雄，決定走人，於1978年相隔四年回歸無綫，卻鬧出續約風波，「當時我剛剛跟麗的續約兩年，然後有日等開工，餐廳又坐到悶，於是便在廣播道散步，剛剛走到無綫門口，就撞到無綫高層何家聯，我跟他說：『好悶呀，幾時請我返嚟呀？』過了幾日我們就約了在咖啡廳傾，他問我是不是真的？我說我剛剛續了約，如果請我就回去解約，他當時還說：『超，你玩我呀？』我說真的！然後他就說：『你今日解約，今日簽！』」

許紹雄經常以「笑匠」示人，其實是一個傳統好老公好爸爸。（benz_hui@Instagram）

《新紥師兄續集》除了看發哥、偉仔，還有許紹雄。（網上圖片）

許紹雄憶述當日解約風波的來龍去脈。（葉志明攝）

有了無綫高層這一句，許紹雄即時「行動」，他當時跟麗的高層說：「都沒什麼工作，不如不要浪費公司錢，我都打算離開香港，往外面發展。」而為求加強逼真度，許紹雄當時還帶上在公司抽獎時，抽中的已過期泰國機票展示給麗的高層看，最後成功獲得首肯，還連「多久不能亮相其他電視台」這項都刪掉，「他這樣看死我，覺得哪有人會請我。跟著我便簽回無綫了。」最後激到麗的高層大發雷霆，兼登報「數他」：「說我這4年來返工遲到早退，我心諗4年遲到早退你都同我續約，都抵你死啦。」

