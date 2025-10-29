知名影后一洗耍大牌形象北上身價暴升　遭向華強封殺傳激嬲劉德華

現年45歲的張栢芝近年北上參與多個綜藝節目真人騷，內地人氣強勁，吸金力暴升。張栢芝亦醒目，願意在鏡頭前將私事大方分享，搏得觀眾歡心，撈得風生水起，賺到盆滿缽滿。近日張栢芝與劉嘉玲參演真人騷《一路繁花2》，期間被金雞影后何賽飛指口篤鼻鬧爆遲到，事後何賽飛向張栢芝道歉，張栢芝態度謙卑，一洗過往大牌形象。

張栢芝於2004年憑電影《忘不了》奪得香港電影金像獎「最佳女主角」。（視覺中國）

張栢芝早前在《一路繁花2》中因遲遲未上車，激怒久等的何賽飛，被當面指斥：「你在幹甚麼呢？」張栢芝之後解釋遲上車是為了處理行李問題。其後何賽飛向張栢芝道歉，張栢芝微笑忙說：「沒有、沒有。」並為大家找下台階道：「我也著急！」此時劉嘉玲幫手解圍，力讚張栢芝「很有熱情」。張栢芝手舞足蹈唱：「我的熱情！」片段上載至微博後，「何賽飛向張栢芝道歉」上了熱搜，不少網民讚張栢芝脾氣好，「張栢芝脾氣真的好呀」、「總感覺她有點卑微」、「大家性格都挺不錯」、「她們兩個脾氣挺好的」。

何賽飛向張栢芝道歉。（節目截圖）

張栢芝自認個性急。（節目截圖）

獲激讚脾氣好。（節目截圖）

劉嘉玲幫手解圍。（節目截圖）

張栢芝年輕時形象火爆，常被指「演技佳態度差」。歷裸照風波、與謝霆鋒離婚後，形象更是跌入谷底。後來向太心軟力排眾議幫她接拍《3D封神榜》，可是卻被向華強怒斥她在片場耍大牌，見巨星在場覺得自己受到忽視就發脾氣；更故意刁難製片，無故缺席劇組，回來又指責戲份為何遭到刪除，傷盡向太陳嵐心，向華強更揚言「永不錄用」。而劉德華曾在《康熙來了》坦言：「給我再高的片酬，我都不會再和一位女演員合作了。」後向太爆料該女演員為張柏芝，據指兩人在2003年與合作電影《大隻佬》期間，張栢芝卻因要打電話給奢侈品店訂包包，令穿戴重達30公斤的肌肉、吊在鋼絲繩上的劉德華久等。

張栢芝年紀輕輕已成影后。（影片截圖）

但張栢芝近年轉戰北上後大洗底，她曾在節目與兒子打電話，小心翼翼詢問兒子要否到內地參觀學校，建立起對兒子又愛又怕的好媽媽形象。近日在《一路繁花2》中，她罕有談及家事，透露祖父母是聾啞人，或因而自己的左耳聽力弱，贏得觀眾同情。此外張栢芝在節目中做領隊打點，幫其他藝人攞行李外套，照顧得無微不至，更有人發文指：「張栢芝的生命力在於不內耗」，收穫逾3000讚好，好評不絕，成功大洗底。

張栢芝在節目中自己攞行李。（節目截圖）

張栢芝在節目中熱心幫其他人攞行李。（節目截圖）

熱心助人。（節目截圖）

扶成員落車。（節目截圖）

狂幫人攞行李。（節目截圖）

熱心！（節目截圖）

照顧其他成員。（節目截圖）

獲票選做領隊。（節目截圖）

因打點行李而遲上車，導演被何賽飛爆鬧。（節目截圖）

一袋二袋行李自己攞，沒有以往大牌形象。（節目截圖）