李佳芯商台驚喜送別小儀　贈芫茜搞喊梁嘉琪再重現「學是學非」

DJ小儀早前宣布將於月底離開效力長達31年的商業電台，數日後，同樣是《早霸王》主持的梁嘉琪亦在節目中宣布離開商台，森美亦預告節目將於月尾正式停播，屆時將與阿正（黃正宜）及呂珮琳（Elsie）主持新節目。

而與梁嘉琪是好姊妹、又曾與森美合作的李佳芯，昨日（27日）就率領電視台幕後團隊去商台送驚喜。一行人送上果籃，又舉晒牌非常有儀式感，而眼淺的嘉琪感動到當場爆喊。不過由於他們又分別向嘉琪和小儀送上芫荽和甘筍，說要給二人煲湯，令嘉琪又忽然哭笑不得。

森美分享片段，寫上：「送俾佢2個驚喜呀，Ali 就比嘉琪知道左（咗），幸好後面加埋幕後嘅力量！呢班係好好嘅工作伙附近伴全是一級！由15/16， 千奇百趣到學事學非！合作無間全靠佢地嘅愛！你見佢哋肯專程上到電台就知道佢有愛啦！」而嘉琪就發文：「呢班人送芫荽蘿蔔俾我同大姐煲湯🌿🥕係咪好值得喊先😆緣份真係啱啱好，呢班幕後團隊都係我同大哥大姐喺電視台最合作無間嘅人，我哋對佢哋極高度評價，又做得嘢、又有心、又有愛，呢班人已經各散東西去咗唔同崗位，但係今日帶埋以前節目嘅道具、禮物一齊嚟到探我哋班。我對佢哋嘅感謝已經唔可以在心中，要喺呢度大大聲講出嚟，多謝你地為我哋作最後嘅加油💚」

嘉琪發文感謝團隊：「呢班幕後團隊都係我同大哥大姐喺電視台最合作無間嘅人，我哋對佢哋極高度評價，又做得嘢、又有心、又有愛，呢班人已經各散東西去咗唔同崗位，但係今日帶埋以前節目嘅道具、禮物一齊嚟到探我哋班。」

除此之外，由於森美、李佳芯、梁嘉琪都是無綫人氣資訊節目《學是學非》主持，他們連同小儀，掛上《學是學非》彩帶，再擺上經典甫士，大叫：「學是學非，明辨是非！」立即掀起回憶殺。

