李明慧稱身體有損傷　女兒被教育不可報警背叛所愛

1997年港姐亞軍，現年49歲的李明慧於2003年嫁給已故教育家陳樹渠之幼子陳燿陽，婚後育有一對龍鳳胎。陳燿陽涉嫌在2025年1月對李明慧進行刑事恐嚇和襲擊而對簿公堂。 李明慧在庭上作證時自爆兩人正在進行離婚程序，李明慧指陳燿陽在1月的襲擊事件後向她提出離婚，兩人正透過家事法庭處理離婚手續。 並表示離婚是基於多種因素。

李明慧2003年與陳耀陽結婚。（網上截圖）

前港姐陳李明慧與丈夫陳燿陽。(資料圖片)

被告陳燿陽。(陳蓉攝)

李明慧今年9月出庭應訊。（陳順禎攝）

日前，李明慧接受「貓貓校監」呂詩慧 (呂校長) 訪問，於社交平台公開了她這段豪門婚姻的家事，李明慧在訪問中大爆母女要向一個男人皇帝式下脆求饒，停止暴力發生。而在該條短片播出後，呂校長表示收到警告要求停播， 否則會遭受「懲罰」。昨日，呂校長就無懼警告，再於社交平台公開了她與李明慧的第二條訪問短片。

李明慧接受「貓貓校監」呂詩慧 (呂校長) 訪問。(影片截圖)

李明慧在訪問中並沒有開名，但就表示受到暴力對待，她說：「向我抌玻璃杯、抌書本文件掃晒啲嘢落地下，其實呢個係常見，之後我有瘀傷，佢會帶我落去見工人，然後同啲工人講『嗱！唔係我做㗎，記住唔係我令到佢瘀㗎！』」雖然李明慧是受害者，然而她卻認為向呂校長談及這些事情令她感到非常羞恥丟臉。李明慧說：「你越問我，我越同你講，其實我覺得係極之shameful (羞恥丟臉) 嘅一件事，亦都唔會有人imagine (想像) 到呢樣嘢發生喺我身上。」呂校長問她：「係唔係真係咁重要，要保住一個男人既名聲，聲譽，係咪因為係大戶人家？有錢？」李明慧表示：「我依家咪決定唔需要囉，唔需要做呢樣嘢。」

李明慧表示不會再啞忍下去。(影片截圖)

李明慧又指對方教導女兒表示在任何情況下都不可以出賣你愛的人，李明慧以英文讀出該段內容原文：「可以從我身上學習一件事，永遠不要背叛你所愛的人，記住這一點，想一想然後和你的媽媽談談，看看你要做什麼。現在已沒有回頭路了，我要和她徹底決裂，今晚她走後，我會把這裡屬於她的所有東西都燒掉，我會生一把大火，把所有東西都燒掉，今晚之後，她將沒有任何證據證明自己曾在這所房子裡住過，所以我也想你學習一下。」

李明慧讀出原文內容。(影片截圖)

李明慧直言錄下這些對話後，已經一段時間沒有聽，因為不想再受到創傷，然而她卻越想越不對勁。李明慧說：「但我聽返之後，真係覺得越嚟越錯，點解我哋要沉默，有一個男人能夠叫個女，話如果你受到傷害，千祈唔好報警，報咗警我就會毁滅你一生嘅傑作。」李明慧再強調：「係要消滅咗我係呢個家裏任何嘅痕跡，任何嘅contribution 都要燒晒佢。」呂校長補充指，李明慧的女兒曾跟她直接對話，並表達自己感到好驚，呂校長說：「因為佢話爸爸有講過話唔再供佢讀書，我唔要你呀，你唔屬於呢個家庭呀，咁樣對一個細路仔嘅心理創傷其實係嚴重過身體嘅創傷。」

李明慧女兒曾向呂校長表示感到害怕。(影片截圖)