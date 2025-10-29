前金牌司儀自爆病咗兩個多月　曾患抑鬱腦血管瘤情緒大受影響

現年71歲的「大姐明」林建明近年甚少參與幕前演出，但她不時都會相約圈中好友聚會，亦有在社交平台分享近況。日前大姐明自爆病了兩個多月，現時正在休養中：「病了兩個多月，初期接受西醫治療，後期接受中醫治療及調理，現還在休養中！11月11日療程完成，希望到時生生猛猛！可以繼續鍛鍊泳術！各位也要多多保重啊！」️大姐明更貼上有她頭像的卡通圖片，並寫有「大姐明，早日康復！」

大姐明當年參選沙灘小姐奪得冠軍後，順利簽約麗的電視入行，之後又先後在TVB及亞視工作，當中由她主持的節目《今日睇真D》相當受歡迎！不過大姐明在2001年拍節目時發生意外，被佈景板擊中頭部，但由於事前已接下了另一單主持工作，所以她稍作休息過後就復工，受傷後的她情緒大受影響，更患上抑鬱焦慮症，她曾透露當時會思考和擔心很多事，甚至害怕拍攝節目，最後要約見心理學家，經過治療後才漸漸康復。其後大姐明成立「心晴行動慈善基金」，希望幫助更多患有情緒病的同路人，2015年大姐明因腦部有多個動脈瘤而接受微創手術，並決定退任基金會主席。近年大姐明不時相約好友聚會，又組團去旅行，樂得自在！

