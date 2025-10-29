鄧麗欣前度認偷食前啦啦隊人妻　老公拍片公審道德淪喪握出軌證據

台日混血男模范姜彥豐，與中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）結婚至今3年，日前因為在社交平台零互動被傳婚變，今日（29日）范姜彥豐在IG分享了以「道德淪喪，婚內出軌！」為題的片段親自發聲，更標記粿粿、棒棒堂成員王子（邱勝翊），指控粿粿婚內出軌王子，震驚網民！

范姜彥豐與中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）結婚至今3年。（IG圖片）

范姜彥豐在9分鐘片段中表示與粿粿交往6年、結婚生子，一直相信彼此能攜手面對人生風雨，「卻沒想到我最信任的人，親手背叛了我」，更指「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全而且還永遠不會被發現吧 ？」、「這頂綠帽究竟從何時開始 就戴在我頭上了？」他指了明確的出軌證據：「回想起那一刻，那是我人生第一次體會到那種撕心裂肺的痛。我心跳加速、手冒冷汗，全身不由自主地顫抖著。就在那一刻，好像全世界都要崩塌了，然後過去所有的信任跟美好，在那一刻全部都變成了笑話，然後我也變成那個最可笑的人」。

范姜彥豐今日在IG分享了以「道德淪喪，婚內出軌！」為題的片段親自發聲，指控粿粿婚內出軌王子。（IG圖片）

范姜彥豐回憶今年3月底至4月，粿粿與王子等人到美國旅遊，他則帶家人去日本，沒想到粿粿返台後態度大變，接著頻繁與同一群朋友聚會，甚至不願交代行蹤，「從早出晚歸到乾脆不回家，孩子也好幾天沒見到媽媽。」更感嘆自己為維繫家庭處處忍讓，卻換來對方的冷淡，讓令他身陷入失眠與焦慮。

范姜彥豐表示被最信任的人背叛。（IG圖片）

不過令范姜彥豐最震驚的，是粿粿利用他想挽回婚姻，逼簽下「放棄婚後財產放棄條約」，幸好家人及時發現，才沒有簽下不公平條例，後來看到粿粿跟王子出軌的證據，范姜彥豐趁著孩子不在身邊跟粿粿攤牌，並給予她解釋的機會，希望她能夠誠心地認錯：「結果，她從頭否認到底，甚至是對天發誓說她沒有任何對於婚姻不忠的行為。而且她不知道的是，我已經看過證據。那一刻，我徹底地看清了這個人，交往6年、結婚生子的對象，居然可以當著我的面說謊發誓，連眼睛都不眨一下。」

范姜彥豐指粿粿與王子偽裝成朋友的樣子，以為越大膽就越安全。（IG圖片）

粿粿曾於5月20日當日貼出與王子的合照。（IG圖片）

范姜彥豐無奈表示，兩人協商4個月無果，最終決定不再退讓，並指知道未來日子會更難行，亦有可能被造謠，但自己只想捍衛自己的道德與良知。他強調接下來將會透過法律途徑維權，最後更點名王子：「做錯事不可怕，可怕的是不反省。你破壞了我的家庭，卻還能光鮮亮麗走紅毯、上台領獎，這就是你的為人？」語氣中充滿失望。范姜彥豐表示，這支影片是他在深思熟慮後、走投無路的情況下做出的決定，「這不是情緒性的控訴，而是給自己、孩子與社會的一個交代。」

王子在IG發道歉聲明。（IG圖片）

被范姜彥豐拍片公審後，王子在IG發聲明，承認與粿粿有「超過了朋友間 應有的界線」，並公開道歉：「不好意思佔用大家時間 但關於今日各界的關心 想和大家說明並致歉 對當事人造成困擾 也讓許多人失望 向當事人 以及所有受到影響的人表達最真誠的歉意 我不是破壞家庭關係的人 這也不是一段長久隱瞞的情感 更不存在任何不當企圖或預謀 在得知女方協議離婚的過程中 從一個單純傾聽者漸漸過度關心 超過了朋友間 應有的界線 雖出於心疼與關心 但不是應有的表達方式 錯誤就是錯誤 沒有藉口 未來我會更謹慎 反省並改進自己 很抱歉讓支持我的朋友擔心失望 再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友 致上我最誠懇的歉意 對不起」。

粿粿發文回應事件。（IG圖片）

另外，粿粿亦有在IG限時動態發文表示：「謝謝大家的關心 這段婚姻的結束 我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久 由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔 協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容 我不想以情緒對抗情緒 我會把完整事實清楚整理給大家。身為一個母親 我會負起該負的責任，不會隱瞞或誤導任何人。」