身家逾億圈中富婆搭地鐵盡顯貼地本色　一細節惹網民憂心健康情況

薛家燕這個名字，在香港至華人圈子幾乎無人不曉，由8歲開始做童星到現在75歲，仍未言休，至今依然活躍於演藝圈。薛家燕當年因為前夫有外遇而決定申請離婚，前夫沒有爭子女撫養權，更將物業轉到其母旗下，令家燕姐每月僅得2、3千元生活費，唯有復出打工，做地產、保險經紀，其後有機會演出《真情》的「好姨」一角，令她逆轉人生。薛家燕近十年幾乎無休止地拍劇，有傳聞家燕姐身家達2億港元，她未有否認，只哈哈大笑說：「我都唔知喎，哈哈哈！」她承認拍《皆大歡嘉》時搵錢最多，幾乎每個周末都會北上大灣區登台，賺個盤滿缽滿。

薛家燕在香港至海外華人圈無人不曉。(資料圖片)

人氣極盛，之後擔大旗演《皆大歡喜》的慈姑。（電視截圖）

薛家燕早已是圈中出名的富婆，不過她並不會盲目追求奢華的生活享受，日常生活也有相當貼地的一面。日前就有網民於社交網分享了在地鐵站偶遇薛家燕的片段，以「今日下午佐敦地鐵站偶遇家燕姐🤩」為標題，發文寫道：「瞬間DNA覺醒嘿一啊嘿一啊嘿啊嘿哈哈哈，沒有上前去打擾家燕姐，記錄下人生中第一次偶遇明星真的運氣太好了！時間真的卡的剛剛好！」片中可見薛家燕與一名女子同行，並由對方攙扶着走進地鐵站內的樓梯拾級而下，估計是她的家傭姐姐。薛家燕一身熒光黃色打扮相當搶眼，在人群中一眼就能看到她。有網民就關心家燕姐指她近年身旁都有家傭姐姐照顧，擔心她年紀大了的健康情況，祝福她身體健康長命百歲。

薛家燕在家傭姐姐陪伴下搭地鐵。(小紅書)

