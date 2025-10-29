凍齡港姐離婚兩次重遇初戀覓真愛　定居美國零走樣與囝囝似姊弟

1987年港姐冠軍楊寶玲（Pauline），自1999年淡出娛樂圈後，轉型成為商界女強人，並與兒子及第三任丈夫Gav一同移民美國拉斯維加斯。楊寶玲與同屆港姐季軍林穎嫺（Wing）私交甚篤，不時會在美國相約見面，日前林穎嫺在Facebook分享最新合照，兩大美人合體相當養眼，尤其是楊寶玲的抗衰老能力超頑強，身材樣貌零走樣，完全不似58歲，與兒子Nathan站在一起，似姊弟多過母子。

楊寶玲係1987年港姐冠軍，之後代表香港參加環球小姐的競選，獲得第五名，至今仍是歷屆成績最好一位。（TVB官方照片）

楊寶玲獲得冠軍。(影片截圖)

網民覺得楊寶玲35年來都沒有變過。（TVB截圖）

當年被稱為「亞洲皇后」的楊寶玲，剛出道時已被成龍賞識。(《飛龍猛將》劇照）

林穎嫺與楊寶玲一起去看甄澤權的魔術師表演，林穎嫻寫著：「我們多年的友情充滿了歡笑 、回憶及愛，多謝Pauline好姊妹。唔好俾佢停…停不了的愛，友誼永固。」照片可見，戴住畫家帽的楊賓玲一身灰黑打扮，配襯Hermès手袋，平實中顯出貴氣。而她的身形是零發福，連容貌都幾乎不見歲月痕跡，與當年參選時的狀態分別不大。今次她與兒子Nathan一同現身，Nathan身形高大兼健碩，絕對可以保護媽咪。

楊寶玲揹住Hermès手袋低調中顯貴氣，與兒子（紅衫）合照似姊弟。（facebook@林穎嫻）

同屆冠軍同季軍，當年亞軍係李美鳳。（facebook@林穎嫻）

楊寶玲情路多波折，經歷過三段婚姻，與首任丈夫陳容森離婚時，因對方惡意散播「閨中秘事」，讓楊寶玲形象一度插水。1999年，楊寶玲退隱並專注從商，於珠寶上市集團任非執行董事，全球共有1,000間分店。至2002年，她嫁給拉斯維加斯凱撒皇宮賭場高層Nelson Wong，婚後定居美國誕下囝囝Nathan，可惜童話於2014年結束，楊寶玲與第2任老公協議分開，還出售與前夫聯名的物業，據聞賺了2,800萬。翌年楊寶玲在舊同學聚會重遇初戀情人Gavin，兩人拍拖在3個月後便結婚，連同兒子Nathan以及老公的兩名女兒，一家五口過著幸福生活。

楊寶玲兩度離婚後重遇初戀情人，對方亦好接受佢嘅兒子。（facebook圖片）

楊寶玲與現任丈夫Gav相當幸福。(楊寶玲@facebook)

楊寶玲與老公嘅兩名女兒感情亦好。(網上圖片)

楊寶玲曾分享不老容顏的秘密，透露多年來保持著110磅，一直嚴守「少油少糖少澱粉」的飲食守則，每日飲10杯水、每天飲一支奶以及吃一碗芝麻糊，假如發現磅數增加超過3磅時，便減低食量和加多做運動。

楊寶玲再遇初戀男友，婚後一直恩愛。(網上圖片)

楊寶玲再遇初戀男友，婚後一直恩愛。(楊寶玲@facebook)

楊寶玲超凍玲。(網上圖片)

好恩愛。(楊寶玲@facebook)

楊寶玲保養得好好。(楊寶玲@facebook)

一直保持110磅。(楊寶玲@facebook)