TVB港男冠軍富婆太太揭離婚疑淨身出戶　棄鑽石名錶：面子不能丟

現年41歲的香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）奉子成婚迎娶了細10年的太太黃梓漫，在加拿大註冊結婚，今已誕下一女，定居深圳住2000呎豪宅。黃梓漫曾被指是美容界富婆，家底極厚，據指她有份投資的美容院在香港一共有4間分店。黃梓漫與高鈞賢結婚之前，曾有過一段婚姻並育有一子一女，高鈞賢稱繼子女相處猶如朋友，繼女更想改姓，關係不錯。黃梓漫日前發文罕有爆與前夫離婚細節，竟指疑淨身出戶？

高鈞賢太太黃梓漫與前夫育有一子一女。（小紅書）

黃梓漫日前上載片段，自爆為名錶公司VIP，到Rosewood欣賞名錶。此事令黃梓漫想起一件往事，黃梓漫透露20歲出頭時擁有人生第一隻價值不菲的名錶。前幾年離婚後，黃梓漫把所有鑽石和錶都送還給前夫。

Christine一直被傳家底極厚，是一位美容界富婆。（IG：@mattkobe）

黃梓漫指雖然被朋友笑傻，但卻認為做得對，她說：「身邊朋友都笑我傻 他們卻不知在我心中十幾年的青春早已遠遠超過這些奢侈品的價值很多倍 這些身外之物擁有過就可以了，最珍貴的是我自己本身所以我買的不是表，也是這些年靠自己雙手打拼的底氣和尊嚴。 很多人終其一生都在追逐"擁有"，但你明白了，真正的“擁有"，是體驗融入生命， 它們會磨損、會過時、會丟失，這些物品只是陪你見證某一時期的你」。

黃梓漫獲激讚有骨氣，黃梓漫回覆：「沒錯，錢可以再賺，面子不能丟」；又有人為黃梓漫感不值，「不要還給他 賣掉也可以啊」，黃梓漫僅回覆：「你好可愛」。

黃梓漫做名錶品牌VIP。（小紅書）

黃梓漫透露離婚後已將鑽石名錶送還給前夫。（小紅書）

黃梓漫認為：「錢可以再賺，面子不能丟」。（小紅書）

高鈞賢太太產後復出工作，他不時陪伴左右。（IG：@mattkobe）

高鈞賢變廿四孝老公兼爸爸。（IG：@mattkobe）

高鈞賢為妻女仆心仆命。（小紅書）

高鈞賢親自湊B，大騷深長事業線。（小紅書）