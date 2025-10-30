姜濤個唱新增內地購票平台姜糖竟唔滿意　誓要唔畀佢「紅過羅湖」

男團MIRROR成員姜濤早前開心宣布12月舉辦個唱，但近日被網民發現個唱增添了內地售票平台，令香港「姜糖」氣到瘋。眾所周知，MIRROR成員都演唱會門票每次都是一票難求，之前門票在香港發售已經供不應求時，今次再加入內地平台，相信要搶購門票真的難上加難。但是，有粉絲為此以脫粉來作出抗議，想令公司知道她們的訴求。

男團MIRROR成員姜濤早前開心宣布12月舉辦個唱。(ig@keung_show)

姜濤於12月18至21日假亞博舉行一連4場的《KEUNG TO“LAVA”LIVE 2025》，日前公開海報及購買細節，首先官方歌迷會可優先認購，今次更首設內地售票平台。相信打算有利內地「姜糖」搶飛，助姜濤「紅過羅湖」，但此舉令「姜糖」在網絡怒吼，指責其公司：「做Title Sponsor，紅過羅湖，姜姜應該揀咗過羅湖橋！」

有「姜糖」不滿其公司拿姜濤去「試水溫」，想挑戰MIRROR是否能進軍內地，所以令不少鏡粉即怒指：「如果最後有團Job喺內地，我係絕對會脫粉！」誓要MIRROR繼續留港發展，若內地有「姜糖」要看姜濤的就跟隨香港的平台「一齊搶」。個唱門票尚未公開發售就已經有不少爭議，但姜濤一於懶理，繼續我行我素，全身投入準備演唱會。

有「姜糖」不滿其公司拿姜濤去「試水溫」。(資料圖片)