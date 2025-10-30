李施嬅爆車崇健追到手後勁冷漠　買錯戒指係試對方會否接受求婚？

現年44歲的李施嬅跟星級健身教練男友車崇健 (Anson) 拍拖多年，並於2021年2月宣布求婚成功，可惜今年2月無預警宣布分手，結束8年情。近日兩人一同參與拍攝內地綜藝節目《再見愛人5》，引起不少關注及話題。節目中李施嬅除了大爆車崇健做眼部手術4次都缺席、買錯求婚戒指兼不主動辦婚禮等，她更透露車崇健把自己追到手後變冷漠，當車崇健嘗試與李施嬅牽手，她都拒絕與對方有身體接觸。

李施嬅跟車崇健拍拖多年，並於2021年2月宣布求婚成功，可惜今年2月無預警宣布分手，結束8年情。（節目畫面）

近日兩人一同參與拍攝內地綜藝節目《再見愛人5》引起極大關注。（節目畫面）

李施嬅在節目中拒絕拖手。（節目畫面）

李施嬅在日前播出的第二集中指，剛剛與車崇健認識還未一起的時候，當時車崇健正為郭富城開演唱會而進行鍛煉，一有空閒時間都會打電話給李施嬅聊天，亦很願意花時間陪伴她，對她很細心關懷，可惜兩人開始拍拖之後就沒有了。車崇健聞言後承認錯誤，表示：「之後我就沒有這樣做了，就覺得一起了就沒有，這個是我的問題。」但車崇健雖然口中承認錯誤，但從來沒有改善，令大批網民看得相當氣憤，連嘉賓都表示他態度好到令人髮指。

車崇健在節目中的表現令大批網民看得相當氣憤。（節目畫面）

不過車崇健續指：「我是這樣想的，你人這麼好都跟我一起，我應該更加努力的去工作，我覺得她很厲害很有名，我不想做他的男朋友的時候沒有成就。」更不想被外界認為自己配不上李施嬅：「我希望能給她好很多，更好的生活，這個家由我來，你就去做你喜歡的事情。」但李施嬅卻不認同，並指這是藉口，因為他一向都很努力工作，只是愛工作多過愛李施嬅。

李施嬅指車崇健只愛工作。（節目畫面）

提到買錯求婚戒指，車崇健指第一次買了一隻很普通的戒指給李施嬅，而不是李施嬅曾經提及過喜歡的戒指，原因是只是想試試李施嬅的反應：「我當時就是想試試她，看她什麼反應。」換言之，車崇健是想測試李施嬅會否接受自己求婚，才買一隻普通戒指。

車崇健表示第一次求婚買錯戒指是因為想試試李施嬅會否接受求婚。（節目畫面）

李施嬅聽到後感到不可理喻。（節目畫面）

另外，李施嬅與車崇健在節目中分別談到為何能夠拍拖8年都跟原生家庭有關。李施嬅透露從小缺愛，自己家中排第三，父母就沒怎麽管。媽媽從小說她醜，不像自己的小孩，所以長大後很努力讀書，想用好成績證明自己及值得父母的愛。長大後，戀愛一段接一段因為很需要男朋友的愛，需要別人的肯定。只是到後來才領悟到，如果不愛自己，別人也不會愛和尊重她，而因為太想得到男方的愛，才把自己放得很低。至於，車崇健的成長中受到父親的影響，父親叫他做一個對社會有貢獻的人，跟朋友出去盡量要埋單，所以自己一直都不放棄李施嬅，因為自己的基因沒有放棄兩個字。