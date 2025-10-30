蔡楓華罕有受訪重提「剎那光輝」有下一句　爆因一事被某歌星毆打

現年64歲的蔡楓華於在1979年參加《第三屆業餘歌唱大賽》奪冠而入行，之後因兼任電台DJ、演員及節目主持人而爆紅，一首《絕對空虛》唱到街知巷聞，曾被封為「港版玉置浩二」。可惜在1985年蔡楓華因一句「剎那光輝未必代表永恆」評論張國榮，而跌落神壇，從此事業走向低潮。日前蔡楓華罕有現身文雋的YouTube頻道《講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》，並重提當日事件。

蔡楓華日前接受文雋訪問，重提「剎那光輝未必代表永恆」事件，他表示當晚因俞琤做不到勁歌金曲季選主持，就由盧敏儀頂上做他的拍檔：「嗰10首得獎歌全部喺晒我度，根本唔存在妒忌。鄧麗盈喺紅館頒獎畀張國榮，張國榮用『李香琴和余麗珍』形容佢同陳百強嘅關係，我哋三個都係好朋友，佢呢番話係蠢咗，人生嘅嘢有乜所謂，今日你做主角、聽日我做主角，無謂講喇。」

他續指當時《勁歌》有規定只能唱得獎歌，但張國榮唱完得獎歌《少女心事》後，即場唱出《愛不是遊戲》，結果蔡楓華有感而發說了一堆話：「其實一位歌手李香琴得獎與否，冇乜所謂，我自己嗰首《愛不是遊戲》冇獎唔緊要，我好希望做歌手，無謂係人哋嘅歌，抑或自己嘅歌，都一樣咁欣賞，我好誠心恭喜張國榮得到3首入選歌，但係一時的光輝未必是永恆。」蔡楓華有傳因此而改變一生，但他表示當時其實還有一句話未講，只是被急於打圓場的盧敏儀阻攔而未能說出：「我本來想話希望張國榮永遠保有呢個永恆嘅光輝。」而蔡楓華亦否認被雪藏。

其後，蔡楓華曾多次被指行為怪異，於90年代更被傳媒封為「四大癲王」。提到有指在1999年不請自來TVB的籌款活動，蔡楓華稱當時由內地返港，到達電視城後發現在場有多大批傳媒守候，同場不少熟悉的歌手以錯愕表情望向他，當時只有梅艷芳、汪明荃與他打招呼：「仲有一個，我特登要提嘅，呢個係好人嚟嘅，呢個人叫Dicky張衛健，佢攬住我，同我影張相，叫我去飲咖啡。」之後蔡楓華被監製召見，解釋事件的因由後便跟監製說：「有無歌唱我無所謂，跟正無綫規矩，你認為畀我唱，就畀我唱，你認為唔畀我唱，我就走啦。」

最終蔡楓華獲通知唱《倩影》一曲，準備入廠時期間遇到某歌星，對方問他是否唱《倩影》，蔡楓華回答後，竟然被對方向腹部打了一拳。至於被打原因，蔡楓華稱有可能是因當晚沒有歌手能有機會獻唱一首完整的歌曲。但演出過後卻負面新聞不斷，蔡楓華都忍不住慨歎：「嗰陣係難受，不過都諗住繼續留喺香港，大家同行出嚟搵食啫，何苦要搞到咁？明明大家都識，如果覺得我名成利就，咪當睇我唔到。」