郭晉安罕揭與歐倩怡婚姻真面目　想控制另一半親答識唔識新女友

61歲視帝郭晉安與歐倩怡去年5月宣布離婚，結束18年婚姻，並指當時已分居兩年，17歲大仔郭令山和13歲幼女郭以雅跟爸爸生活，歐倩怡近日更被爆出搭上禿頭新歡。郭晉安日前接受訪問，罕有揭開婚姻真面目。

郭晉安是三屆視帝，離婚後狀態越來越勇。（葉志明攝）

郭晉安和歐倩怡婚後育有一對仔女。(郭晉安歐倩怡@微博)

郭晉安在訪問中提到，剛剛拍拖時千依百順，但過了6個月或9個月後，「開始見到嗰個人真相走咗出嚟。」他指關係中有很多操控，「你好想去控制你嘅另一半。」很想對方和應自己，又想避免和她的一些煩惱，適當的時候會孤立了自己，令對方無所適從，但亦令郭晉安思考要改善的地方。郭晉安坦言經歷了人生感情波折後，發現這些經歷是提醒自己修正未改的缺點、放下憂慮等。郭晉安曾參加一個基督徒營會，透過一缸水的沉積物，領悟人生可以「再攪動過」，今對未來充滿動力。

郭晉安被傳與港姐冠軍莊子璇譜出父女戀。

問到會否開展新關係，郭晉安指不肯定未來發生的事，也不會幻想和計劃未來，只想未來要做甚麼。郭晉安坦言在私人關係中，女兒是她的「小天使」，帶給他很多支持。他自認以前是個無理取鬧、很恐怖的爸爸，對兒子生活要求高，因感情生活改變令他審視自己過去，如今郭晉安雖然較少見到兒子，一年只見10日，很珍惜與兒子食飯、睇戲的時光；而女兒亦正在鋪排要入的大學，郭晉安不打算加以干涉前路。

此外，郭晉安補健品生意上市愈做愈大，被指身家5億，郭晉安指聽家姐話，要支持家人。郭晉安透露有份夾錢做生意，但角色為代言人，沒有參與公司行政。

郭晉安早前受訪稱仔女現時與他同居，並大方祝福前妻能找到另外一半。(郭晉安歐倩怡@微博)

歐倩怡受訪時的一番「死過翻生」經歷，令自己和前夫郭晉安都引起負評。（資料圖片）