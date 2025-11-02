昔日女神甩拖富二代後極速走樣 轉型KOL掃街遭網民狠批發福面腫
撰文：袁汎煌
出版：更新：
現年39歲的樂瞳曾簽約陳冠希旗下公司當歌手，惟發展平平，之後做回演員，演出多套劇集，由於生得一副童顏，所以被安排演「阿妹」角色居多。樂瞳於2017年約滿離巢效力10年的TVB，專注發展個人事業，她不僅把網上洋酒生意打理得有聲有色，近年還身兼飲食旅遊KOL，塑造事業女強人形象。感情方面，樂瞳當年被指與內地富二代David拍拖後，生活變得富貴，除了入住千萬豪宅，更經常周遊列國，不過有指因為她太愛炫耀，最後導致分手收場。然而，分手後樂瞳的優渥生活似乎未受影響，近年更積極轉型，身兼KOL，不時拍片介紹美酒和美食， 不過，樂瞳的感情生活和外貌身形，似乎比其事業更受網民關注。
近年她更開拓內地市場，頻頻在小紅書拍片，轉型做飲食KOL。最近樂瞳不時拍片介紹香港地道美食，例如介紹深水埗的米芝蓮平價小食，落力「掃街」。不過，有網民直指她近年發福不少，面部顯得浮腫，昔日的「宅男女神」形象似乎有崩壞跡象。雖然即將踏入40歲，但樂瞳依然一副招牌童顏，招牌甜美笑容同樣非常加分！
最後，當主持問她想對18歲的自己講什麼？樂瞳卻長嘆一口氣，情緒突然湧上心頭，感觸落淚。她哽咽地說：「18歲的自己好像有點...因為今年是我（3字頭）最後一年，就是三十幾歲了，就無怨無悔地去做任何的事情，要盡最大的努力，就這樣。」
+43
+1
+33