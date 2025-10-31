阮小儀告別《早霸王》獲林海峰親送畫作　當場忍唔住感動到落淚

著名DJ阮小儀（小儀）早前在其主持的商業電台節目《早霸王》中，無預警宣布將會離職商台，將投入新的航道，而節目亦因為阮小儀的關係，亦宣布停播，而今（31日）就是她的Last day，同時亦是節目播出的最後一集。

《早霸王》今日播出最後一集。（影片截圖）

今日是《早霸王》播出的最後一集，所以節目亦在網上同步做直播。在節目中阮小儀就回憶起，當初是因為喜歡「軟硬天師」的關係而加入商業電台，剛好在此時「軟硬天師」的成員林海峰就走入直播間，頓時令阮小儀大為感動落淚，而他亦代表許多同事為她送上一份禮物，就是畫有她模樣的畫作，還有同事們寫上的祝福語，頓時令她大為感動，最終忍不住落淚，林海峰表示：「冇同事托手踭。」大家都用心去寫對她想表達的心意。

林海峰出現直播間。（影片截圖）

阮小儀好感動。（影片截圖）

另外，「最佳拍檔」的森美亦在節目中剖白內心說話：「小儀贏我地方有好多 ，唔怕話你聽，喺小儀面前我經常都好謙卑。」因為對方曾奪得全香港十大DJ ，雖然排名在第十位，但該獎項森美還未曾奪得。而《早》節目自2009年開播至今，已經有16個年頭了，當中發生的大大小小事非常之多，森美亦表示難以一次過講完，揚言若日後有機會開talk show 時再講。

阮小儀一度忍不住落淚。（影片截圖）