甄志強逝世｜曾戀名媛趙金卿惹嘲諷　「想尋求轟轟烈烈愛情」

前亞洲電影藝人，有小強之稱的甄志強，今日傳來死訊，終年59歲。甄志強由於外貌出眾，身材健碩，在亞視發展算不俗，包括在亞視版本的包青天《碧血青天楊家將》上飾演展昭一角。不過最為人認知的，都是被爆戀上年長23年的名媛趙金卿（Kathy），由於身份懸殊，一直被外界嘲諷更冠上「軟飯王」之稱，最終拍拖兩年，因不勝壓力而分手收場。

兩年前，甄志強接受前亞視監製楊紹鴻的YouTube節目訪問，大方重提當年與趙金卿的一段情。（影片截圖）

甄志強由於外貌出眾，身材健碩，在亞視發展算不俗。後來更返回無綫拍劇。（影片截圖）

兩年前，甄志強接受前亞視監製楊紹鴻的YouTube節目訪問，大方重提當年與趙金卿的一段情，坦言當年正正因為輿論壓力太大，令戀情無疾而終。甄志強直言介意坊間的言論，又覺得二人都只是正常拍拖，有甚麼問題？談到身家懸殊，甄志強更公開自己當年在亞視的收入︰「我喺亞視嘅人工都唔算弱，唔怕講，當年交嘅稅項都接近20萬，淨係亞視份糧都未計其他。」

雖做到展昭一角，但都被嘲是「二打六」。（影片截圖）

甄志強曾在《碧血青天楊家將》飾演展昭，是事業一個高峰。（影片截圖）

因為一次跟趙金卿出席活動亮相，便惹來坊間閒言閒語。（視覺中國）

甄志強都明白，由於對方在香港具知名度，坊間很容易以金錢去衡量每個人高低，但各方的冷言冷語和嘲諷，令他感到傷害。「我做到展昭都被人叫『二打六』，咁都冇辦法呢，即係何家勁都係？佢哋係咪將一啲嘢夾硬扭曲嚟講呢？我真係唔係『二打六』喎，觀眾覺得做展昭算唔算係『二打六』？如果你覺得係，可能金超群（包青天演員）都係！」

甄志膊戀情曝光後，即被冠上「軟飯王」稱號。（影片截圖）

甄志強總結自己跟趙金卿的戀情︰「每個人都想尋求轟轟烈烈嘅愛情，結果真係轟烈。」（影片截圖）

甄志強又談到當年女方不時要出席社交場合，起初都一直婉拒，直至一次鼓起勇氣亮相便開始多閒言閒語。「最初第一次去啲社交場合，佢叫咗我好耐，但係我就一路都唔想去，可能有一次某種情況激嬲咗我，我就一鼓作氣就去，死就死喇，於是乎啲人就開始報道。」亦因此，輿論壓力開始日增，最終二人關係都在壓力太大下無疾而終。最後甄志強都慨嘆當時年輕，都只是想談一場戀愛。「每個人都想尋求轟轟烈烈嘅愛情，結果真係轟烈。」