甄志強離世｜十月份活躍玩社交網臉色紅潤　傳因打波心臟出事致死

前亞視小生甄志強的太太方心媛在今（31日）於社交網站發訃告，指甄志強已在2025年10月21日於上海安詳離世，終年59歲。而身後事將一切從簡，具體日期及地點在確定後將作另行公告。而對於他在無預警下突然離世，消息一出令不少網民感到震驚。

甄志強有「最帥展昭」的稱號。（微博圖片）

甄志強的太太方心媛於社交網站發訃告。（微博圖片）

而一向活躍更新社交平台的甄志強，在10月份仍不時更新影片，而從這一些影片的畫面而看，他的狀態非常之好，完全感受不了有任何異樣。就好像在10月1日的國慶日，他對着鏡頭伴隨着音樂認真打電子鼓，在10月10日又上貼多張去打高爾夫球的照片，當戥其臉色紅潤，還對着鏡頭舉v玩自拍，還表示：「開心過好每一天。」

10月1日的國慶日，他對着鏡頭伴隨着音樂認真打電子鼓。（影片截圖）

打高爾夫球。（影片截圖）

而在10月12日，他還分享自己下廚的照片，對着鏡頭同大家分享美食，笑得開心表示：「簡簡單單又一餐。」隨後在10月14日及18日就上貼自己打電子鼓的影片，片中他播放着經典老歌，自己伴隨着音樂一臉認真地打鼓，舉手投足都顯得有幹勁，而在離世前一日即10月20日，他還上貼在機場貴賓室吃美食的各種照片，生活圍繞着打高爾夫球、吃美食、玩音樂，日子似乎過得無憂無慮。而對於他突然離世，有傳是因為打波的關係，引起突發性心臟病不適，但具體病因至今仍未得知。

事實上，甄志強是一名運動健將，他曾於1989年成為香港跆拳道代表隊（中量級別）首席成員，而在同年底更代表香港參加在韓國舉行的「第九屆世界跆拳道錦標賽」。另外，熱愛打高爾夫球的他同時亦是一名教練，2002年就考獲美國高爾夫球教練聯盟的初級教練資格，2003年在世界高爾夫球教練聯盟世界盃賽事中，入選前8名代表亞洲高爾夫球教練隊挑戰歐洲教練隊，就在同年考獲一級首席教練資格。

自己下廚。（影片截圖）

臉色不俗。（影片截圖）

擺出多個POSE自拍。（影片截圖）

一臉認真打電子鼓。（影片截圖）