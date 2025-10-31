甄志強逝世｜戀名媛趙金卿壓力下分手　最後情定方心媛低調過生活

前亞視小生甄志強的太太方心媛今（31日）在社交網站發訃告證實丈夫已在10月21日於上海安詳離世，終年59歲。而身後事將一切從簡：「為體念先夫低調謙和之本性，身後事宜從簡處理。」具體日期與地點則在確定後，將另行作公告。

甄志強雖曾演出多套劇集，但最令人印象深刻莫過於其感情事。特別是在1998年被爆戀上與他年齡相差23歲的富婆趙金卿，二人發展出母子戀，當時被標籤為「軟飯王」，雖然二人是真心相愛，但始終在世俗眼光下，因備受壓力而分手，他曾在受訪時表示：「每個人都想尋求轟轟烈烈嘅愛情，結果真係轟烈，哈哈！」

而自與趙金卿分手後，他就在2009年淡出幕前，將重心轉移內地經營飲食生意，雖然之後餐廳相繼結業，但他生活似乎無憂，不時還會去打高爾夫球。雖然，在感情路上有一段被眾人嘲笑的「母子戀」，但他沒有因而對愛情卻步，最終結識了現任老婆方心媛，而她是一間芭蕾舞及音樂學院的校長，二人曾在2019年共同籌辦音樂劇《難兄難弟》，甄志強擔任主席，而方心媛則負責執行總監工作。其實，甄志強自婚後甚少提及婚姻生活，對婚姻生活相當低調。

