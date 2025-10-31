阮小儀為陪伴年邁雙親決定告別商台　森美哽咽：令我諗起患病媽咪

阮小儀今日（31/10）在商台王牌節目《早霸王》最後開咪，一小時的節目終完結，阮小儀正式告別了她長達31年的電台生涯，這一重要時刻引起了廣大聽眾和高度關注和不捨。本次告別不僅是對過去歲月的回顧，更象徵着一個時代的結束與轉變。

阮小儀今日（31/10）在商台王牌節目《早霸王》最後開咪。（葉志明攝）

森美、阮小儀和梁嘉琪正式告別《早霸王》節目。（葉志明攝）

節目結束後阮小儀與森美、梁嘉琪一起接受訪問，阮小儀表示這次離開是經過深思熟慮的決定：「因為舊年爸爸身體出現咗問題，但佢好叻仔而家就好返晒。由細到大爸爸喺我心目中係一個鐵人，因為佢做地盤，佢係好硬淨。但喺舊年嘅時候，佢畀我睇到佢最軟弱嘅一面，令到我有新嘅諗法，要好好珍惜同屋企人嘅關係，我爸爸已經八十幾歲，佢而家好精神，變咗呢啲時間，更要爭取多啲時間去陪佢，多啲陪佢哋同佢哋飲茶傾多啲偈，已經好足夠，咁所以我就覺得要緊握住呢啲時刻。」

小儀透露爸爸去年身體出現問題。（葉志明攝）

希望爭取時間陪伴爸爸。（葉志明攝）

問到父親患病期間，是否一直守護住在他身邊？阮小儀表示：「一直守護住佢，相反媽媽就辛苦啲，佢一直喺爸爸面前扮堅強，但就喺我面前就好軟弱，因為佢唔明爸爸發生咩嘢事，佢問我，我自己都唔識，我要返嚟問森美。當時係要面對不知道嘅可能性，好感恩爸爸最終冇事，我覺得冇嘢係好得過有時間去陪伴身邊愛錫嘅人。」森美續說：「當時佢真係好擔心，而我個仔喺嗰間醫院巡房，特登去探佢，當時我係感受到小儀嗰份憂心，而佢今次嘅決定係為咗佢屋企人，同埋隻狗狗都年紀大。」

阮小儀為爭取時間陪伴家人決定離開商台。（葉志明攝）

對於阮小儀為家人而決定放棄DJ生涯，森美一度哽咽：「我都好贊成，我同佢講我唔會挽留你，我好多謝佢令到我可以重新再諗一諗我嘅人生去向，因為我媽媽今年佢又有病，令我係咪需要咁多時間去工作呢？雖然喺節目度我成日去蝦佢，但喺生活上我係跟佢學嘢，包括係今次。我同佢講我好多謝佢，令我明白乜嘢係最重要。其實呢半年我不停咁同太太講，小儀走啦，我係咪都唔做？因為我自己嘅情緒位都好多⋯⋯⋯唔係因為小儀，係因為佢令我要諗自己嘅人生，因為會諗媽咪，人去到呢個年紀回想一生自己做錯嘅嘢……但就係小儀畀咗個力量我，令我知道屋企人嘅重要性。」

森美哽咽。（葉志明攝）