蔡天鳳遺產變賣 急售黃埔兩車位套現360萬 料為爭產儲彈藥

名媛蔡天鳳命案衍生多宗案件，預計審訊時間以年計。01記者獲悉，蔡天鳳名下的遺產，已獲法院批准解涷，相關人士亦開始出售遺產。地產界人士透露，蔡天鳳家人獲批處理遺產不久，已迅速委託代理，出售紅磡黃埔區兩個車位，近月以合共360萬元成交，創同類車位的近年新低價。兩車位較蔡天鳳於2017年的購入價急跌，帳面損失242萬元。

蔡天鳳事件衍生多宗案件，預計審訊時間會頗長。

蔡天鳳生前曾長時間居於黃埔花園，鍾情區內的車位投資。蔡名下兩個剛出售的車位位於黃埔花園10期綠榕苑單號車位，該車位近期以240萬元售出，較2017年的購入價398萬元，帳面減值達158萬元。另一個為海濱南岸的單號車位，近期以120萬元售出，較2017年的購入價204萬元，帳面減值達84萬元。

記者獲悉，兩車位的賣方為蔡天鳳遺產管理人為丈夫譚方駿及母親張燕花。有代理指出，兩人議價積極，放盤不久便達成交易。承接買家，一人為區內代理，一人為區內資深投資者。

蔡天鳳命案衍生多宗刑事及民事案件，其中民事案的重頭戲為張燕花，以蔡天鳳準遺產管理人的身份，入稟高院代女兒蔡天鳳追討九龍嘉道理道117號Kadooria一個豪宅的實益擁有權。蔡母要求法庭頒令，持有該單位業權的蔡前家翁鄺球，只是以信託形式代蔡天鳳持有單位。該單位於2019年以7,280萬元購入，登記業主為鄺球。

蔡母要求法庭頒令，禁止被告未經蔡母同意下，出售、處置和轉讓該單位。蔡母亦要求法庭頒令，被告亦需轉讓業權予蔡母。若被告未能執行，法庭則指派另一人執行。一般預料該宗官司的法律費用不菲，出售兩車位所得的資金正好為官司儲定彈藥。