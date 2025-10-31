許紹雄逝世｜周柏豪初入行合作　心痛未能接受：去唔到探佢好可惜

許紹雄（Benz雄）於2025年10月28日因癌症引發的器官多重功能衰竭，在家人陪伴下安詳離世，終年76歲。許紹雄作為香港影視圈的重要人物，打滾超過半世紀，曾出演多部膾炙人口的影視作品，並在電視界贏得了廣泛的尊重與喜愛。

為了紀念這位深受觀眾愛戴的「綠葉王」，無綫作出特別節目調動推出《歡喜永在 許紹雄》系列，於11月1日晚上八點半翡翠台播映《歡喜永在 許紹雄：新紮師妹》，並於11月3日晚上十一點五十五分翡翠台播映《使徒行者2》，與觀眾一起懷緬這位已故綠葉王的昔日風采。（官方提供圖片）

周柏豪今日出席港台《龍歸故里》廣播劇錄音。（葉志明攝）

周柏豪今日出席港台《龍歸故里》廣播劇錄音。（葉志明攝）

周柏豪今日出席港台《龍歸故里》廣播劇錄音。（葉志明攝）

周柏豪今日出席港台《龍歸故里》廣播劇錄音。（葉志明攝）

周柏豪今日（31/10）現身港台出席《龍歸故里》廣播劇錄音。對於許紹雄突然離世，周柏豪接受《香港01》訪問時直言大感難過：「其實我同Benz哥嘅合作，喺講緊我頭幾年入行嘅時候，有一部電影喺泰國拍。又合作過《使徒行者》，戲入面佢係我大佬嚟，跟住又去到《多功能老婆》，所以嘅角色都好似好近，咁所以對我嚟講佢好似老豆嘅感覺，因為以前都有睇佢嘅戲長大，突然間心入面有個份量咁重嘅人離開咗，係好難接受，嗰幾日唔好嘅情緒都纏繞咗幾日。嗰日因為有工作去唔到去探佢，係覺得好可惜，佢喺我個心佢係永遠咁開心。」

對於許紹雄離世，周柏豪感痛心。（葉志明攝）

對於許紹雄離世，周柏豪感痛心。（葉志明攝）

不捨。（葉志明攝）

提到明年計劃在啟德開騷，周柏豪表示：「其實我計劃係咁，但內容同埋日子就未講得住，相信會喺出年嘅演出巡演計劃會有香港呢一站。（擔唔擔心入座人數？）其實啟德當中有幾個場，有室內場，而我哋目標係室內場。而室外5萬人嘅場都係我目標之一，咁所以自己都要努力，因為呢幾年嘅重心唔喺呢度，變咗我需要派多啲歌，見多啲大家先。」

計劃明年在啟德開騷。（葉志明攝）