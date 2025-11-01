馮淬帆驚傳逝世消息享年81歲　今年曾入院插鼻喉靠氧氣機呼吸

今日凌晨，台灣媒體突然傳出馮淬帆逝世消息，台灣議員蔡淑君在社交平台post出貼文，指馮淬帆已經離世，她說：「兩小時前聽到消息，心裡一陣空。他總是那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛。他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。我總覺得，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』。願您在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑，繼續說故事，繼續拍人生。」

台灣議員蔡淑君在社交平台post出貼文，指馮淬帆已經離世。（fb截圖）

馮淬帆移居台灣超過40年。（資料圖片）

馮淬帆絕對是香港影壇經典人物。（視覺中國）

資深香港演員馮淬帆近年早已移居台灣，生活趨於低調，享受半退休生活。雖年屆81歲，他對電影的熱情未減，近年仍有參與電影演出。今年馮淬帆突然傳出入院的消息，當時他在社交平台發文分享了需要依賴氧氣機生活的近照。

馮淬帆當時發文表示自己剛出院不久，並坦言不是完全康復，當時他身形明顯消瘦，臉上憔悴樣盡現。照片中的馮淬帆戴著眼鏡，鼻上插著醫療用的「鼻喉」，他因血氧濃度不足，所以需要靠氧氣機來輔助呼吸。馮淬帆文中表示：「住院整兩個月又三天，一切感覺都已麻木！昨天終於出院了，但不算完全康復，因血氧濃度不足，這段時間還要靠製氧機生活。」面對身體的狀況他不禁感嘆，而字裡行間亦流露不少的無奈：「畢竟年紀到了，由不得你，只好認了。」當時他身旁擺放著氧氣機及藥物。他積極配合治療，身體亦仍在康復中都不忘發文關心粉絲。

馮淬帆早前在社交平台自爆因病入院兩個月，更需靠氧氣機維生。