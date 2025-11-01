馮淬帆離世｜冷面笑匠締造幕幕經典　晚年卻視為︰一輩子恥辱

現居於台灣的香港著名影星馮淬帆，今日（1/11）離世，享年81年。消息由新北市議員蔡淑君在其社交平台發布，多間台媒亦紛紛轉載。馮淬帆活躍於7、8、90年代香港影視圈，更曾擔任過導演。他最為人記得是在喜劇的演出，包括《五福星》系列的犀牛皮、《精裝追女仔》系列的劉定堅，以及《最佳損友》系列的牛精帆。到後期，杜琪峯導演旗下的銀河映像，有找他演正劇角色，包括《每當變幻時》飾楊千嬅爸爸，以及在《意外》飾演有腦退化的暗殺組成員，更憑此角獲提名香港電影金像獎最佳男配角。

新北市議員蔡淑君在其社交平台發布，馮淬帆先生於今日凌晨離世，享年81歲。（網上圖片）

《精裝追女仔》系列劉定堅

在《精裝追女仔》入面，馮淬帆飾演劉定堅，擁有一間堅記車廠，為人孤寒刻薄，對下屬交通燈（陳百祥 飾）與吳準少（曾志偉 飾）諸多挑剔，動不動便扣人工。一次為搏取戲中蔣麗萍歡心，狂掃收縮水，更被整蠱混入沖涼水中，結果整個人縮成一個人球，被誤以為智障人士，此幕更成為港產喜劇經典。

馮粹帆的姿體動作，一樣令人捧腹。（《精裝追女仔》影片截圖）

周潤發與馮淬帆唱起《龍的心》主題曲，場面爆笑。（《精裝追女仔》影片截圖）

馮淬帆的表情維俏維妙。（《精裝追女仔》影片截圖）

《最佳損友》系列牛精帆

在《最佳損友》中，馮淬帆飾演的牛精帆是粗口擔當，但當年電影尺度不容許下，便以香蕉蘋果你個提子取代，相當抵死。而在《最佳損友》中亦有一幕經典，就是他被誤點笑穴後笑個不停，偏偏又誤闖入動作巨星龍哥的追思會上，只好以其急才化解種種危機。

誤闖到龍哥追思會上。（《最佳損友》影片截圖）

「龍哥冇得頂呀！」（《最佳損友》影片截圖）

雖然每一幕都是經典，都是影迷的集體回憶，但晚年的馮淬帆不屑自己拍過這些作品，更曾特別點名合作過的王晶導演是個「王八蛋！」，他說王晶害了很多人很慘，又指他拍的戲拍得太離譜。「我就不曉得為甚麼香港觀眾那麼喜歡看。我叫它爛戲！我真的覺得這是我一輩子的恥辱！」

在《五福星》系列中，馮淬帆飾演犀牛皮。（影片截圖）

由鄭保瑞執導的《意外》，馮淬帆飾演暗殺組織成員，但行動中腦退化病發。該角色更讓他入圍金像獎最佳男配角。（《意外》劇照）

馮淬帆為師父，專誠在台灣飛來頒獎。（陳順禎 攝）