馮淬帆驚傳離世　3日前才發文悼許紹雄自揭病入膏肓：愚兄隨後來

今日（1日）台灣驚傳香港資深藝人馮淬帆離世的消息，享年81歲。台灣議員蔡淑君在社交平台發文指馮淬帆已經離世：「兩小時前聽到消息，心裡一陣空。他總是那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛。他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。我總覺得，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』。願您在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑，繼續說故事，繼續拍人生。」

馮淬帆定居台灣多年。

馮淬帆曾在訪問中否認自己是香港人，指對香港這個地方沒有感情。（資料圖片）

馮淬帆3日前才在社交平台表示得知資深演員許紹雄離世的消息，他對此沒有太大的驚訝，因為之前已經聽說過許紹雄的身體狀況。從馮淬帆的發文中更可以見到他一直有跟許紹雄聯絡，但原來最近一年與許紹雄的對話都是由家人代筆。馮淬帆更在文中表示自己亦病入膏肓，當中一句更令人心酸：「賢弟那邊等，愚兄隨後來！」誰料今日就傳出了馮淬帆亦離世的消息。

馮淬帆3日前才在社交平台表示得知資深演員許紹雄離世的消息。

馮淬帆同許紹雄認識半個世紀。

馮淬帆全文如下：

早上開機驚見短訊；「他走了」！是我的弟妹告知，我的好老弟許紹雄今天凌晨走了！沒說在星格坡（新加坡）或在香港。沒有太驚訝，因為之前弟妹已有暗示過，而且最近一年與他聯絡的訊息都是由弟妹代筆，就是另一種「訊息」了。不捨是他真的走在我前面，泛著淡淡的傷感！人生就是如此，情誼半百。但一半歲月分隔兩地，很久很久沒見面了。唉，終須一別，但我比你大，自己也病入膏肓，苟延殘喘....阿彌陀佛...賢弟那邊等，愚兄隨後來！

