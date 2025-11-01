馮淬帆離世享年81歲　網民不敢相信因昨日還在社交平台發文

今日（1日）台灣驚傳資深藝人馮淬帆離世的消息，享年81歲。台灣議員蔡淑君在社交平台發文指馮淬帆已經離世：「兩小時前聽到消息，心裡一陣空。他總是那麼有味道的一個人，說話有戲，笑裡有故事。鏡頭前後都真誠，也都可愛。他最愛蔣公，偏偏選在這一天離開。我總覺得，這樣的安排，像他會做的事～有點頑皮，有點深情，又很『馮導』。願您在另一個舞台上，依舊帶著那抹笑，繼續說故事，繼續拍人生。」

今日驚傳資深藝人馮淬帆離世的消息，享年81歲。（視覺中國）

雖然馮淬帆需依賴氧氣機生活而且還要依靠多種藥物，但是他仍然活躍於社交平台，間中發文報告近況。今日驚傳他離世的消息，不少網民都不敢相信，因為他昨日（31日）還在社交平台分享有關蔣公介石的文章：「我是中國人，10月31日，是民族救星民國英雄，先總統蔣公誕辰紀念日。」但一天未夠，就傳出馮淬帆離世的消息，有網民不捨的留言指：「馮爸，您選在蔣公誕辰這一天 去陪伴他..真的很故意～真的很不捨～您有聽到我在唸你您嗎？您有吧…」

馮淬帆昨日還在社交平台分享有關蔣公介石的文章。(fb@馮淬帆)

馮淬帆今年5月時因身體不適入院留醫兩個月，當時他在社交平台發文分享了需要依賴氧氣機生活的近照，他表示自己剛出院不久，並坦言不是完全康復，當時他身形明顯消瘦，臉上憔悴樣盡現。照片中的馮淬帆戴著眼鏡，鼻上插著醫療用的「鼻喉」，他因血氧濃度不足，所以需要靠氧氣機來輔助呼吸。當時他積極配合治療，身體亦仍在康復中都不忘發文關心粉絲。

馮淬帆早前在社交平台自爆因病入院兩個月，更需靠氧氣機維生。