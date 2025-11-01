《黑色月光》奸角宣布離巢TVB　做過審計師有學歷不愁出路

近月繼童星出身的黃美棋、「御用阿媽」韓馬利（Mary姐）宣布離巢TVB後，現年46歲的蔡誌恩（Vincent)就在昨晚於社交網站發文，宣布正式與TVB結束賓主關係。

蔡誌恩在社交網站上貼多張照片，其中一張就是站在TVB門外擺出再見的動作與TVB Buddy合照，他表示：「算是指定動作吧！」同時還很感謝在這一路上曾幫助過他的人：「感謝天父帶領，謝謝栽培我的監製嘉豪哥（劉家豪）、小青姐（梅小青）、Amy姐（王心蔚）、佳哥（鍾澍佳）和深哥（關文深），還有教導我的導演姜導（姜振杰）和Hilson（馮𣌀舜）。謝謝鋒哥（郭峰）和薇薇（林夏薇），和你們一起拍黑色月光真的很過癮。謝謝SNK的每一位，特別是佐治黨，給了我很多支持。」當然他還很感謝照顧他的經理人Anna和Jasmine。

事實上，蔡誌恩才在近年簽約邵氏旗下成為演員，並在2021年開始陸續接拍多部TVB劇集，包括有《星空下的仁醫》、《法言人》、《婚後事》、《麻雀樂園》等，但其在《新聞女王》中飾演新聞從業員高睿軍，給人一種非常專業的演出及在《黑色月光》中飾演奸角霍建堃有出色表演，開始令觀眾印象深刻。

而蔡誌恩在《新聞女王》中有出色表現，是因為他在現實生活中曾擔任過香港有線、無線新聞主播，畢業於香港城市大學會計系的他，亦曾任職過審計師、空中服務員、模特兒等，接觸的範疇非常多，如今宣布離巢TVB，再加上背景如此猛料，相信他未來會有好的發展。

