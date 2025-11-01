梁敏巧聞「情侶檔」即落閘　同Matt晚晚摸手仔：一齊練咗幾晚

TVB戀愛真人騷《女神配對計劃》梁敏巧（Maggie）和Matt配對成功，節目後兩人經常「情侶檔」出雙入對，十分合襯。今日（01/11）兩人一同現身銅鑼灣出席活動，活動上梁敏巧除了表演彈奏鋼琴，更與Matt表演四人聯彈，令現場都充滿「粉紅色泡泡」。

梁敏巧（Maggie）和Matt真係愈嚟愈襯。（陳順禎 攝）

值得一提的是，活動上，梁敏巧的爸爸也有出席，令活動頓成了見家長現場。梁敏巧和Matt接受訪問時，Matt直言見家長比四手聯彈更令他緊張：「OK啩，但係Uncle都幾溫柔，我相信佢都滿意。」梁敏巧也讚揚，表示Matt知道爸爸愛吃一款零食後，專程買了各種口味孝敬爸爸。

梁敏巧又表示，因為Matt琴技不算十分好，所以要經常與他一起練習。「要係咁捉佢練。」Matt：「Miss Leung。」梁敏巧：「都一齊練咗幾晚，因為要夾㗎嘛。（會摸到手仔？）會輕輕掂到手指尾，哎呀，好緊張。」Matt又笑言自己好專心練琴。

梁敏巧（Maggie）和爸爸梁Uncle。（陳順禎 攝）

梁敏巧（Maggie）和Matt真係愈嚟愈襯。（陳順禎 攝）

記者表示他們經常「情侶檔」出現，梁敏巧聞言就落閘：「又唔係情侶檔，係畀啲機會⋯⋯（唔好咁快落閘）你哋搞到我㷫烚烚。」Matt就修正：「CP檔。」梁敏巧也表示，節目後多了不少時間廣告商接洽工作邀約，之後也有幾個活動是和Matt一起出席。

估唔到Matt都幾風趣，仲有啲口花花添。（陳順禎 攝）

早年梁敏巧曾收過「富豪飯局」邀約，她回答，初入行時的確有，但自節目後已沒有收到有關的邀約。問及，如果梁敏巧因工作需要有親熱戲是否介意，Matt就說：「唔會喎，工作需要啫，我相信佢做嘢會有分寸。親熱戲冇問題，都係工作。（激情床上戲？）你（指梁敏巧）OK我OK 。」梁敏巧反應十分大，說：「嘩！咁大方！」有記者提議，如果梁敏巧拍床上戲前，可以搵Matt練習，Matt就笑言：「Rehearsal，不如搵埋我拍啦！」

估唔到Matt都幾風趣，仲有啲口花花添。（陳順禎 攝）

面對傳媒問題，一度令阿Matt緊張到流晒汗。（陳順禎 攝）

面對傳媒問題，一度令阿Matt緊張到流晒汗。（陳順禎 攝）