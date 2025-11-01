張國榮螢幕女友65歲生日氣質不減　高顏值愛女身形高䠷做Model

台灣女星朱寶意（Emily）曾在電影《英雄本色》中飾演張國榮女友Jackie，憑着標緻甜美的樣貌成功俘虜不少男士，絕對屬女神級別。不過朱寶意在90年代中突然絕跡幕前，息影後回歸平淡生活，不時在社交平台分享近況。昨日（31/10）朱寶意迎來65歲生日，她與囡囡一起慶祝生日，並曬出合照，寫道：「Happy Halloween 🎃 Happy Birthday 🎁」相中所見，朱寶意同囡囡齊齊擺出鬼馬表情，相當玩得！

樣貌標緻。（影片截圖）

飾演張國榮女友Jackie。（微博@朱寶意）

雖然朱寶意明顯發福，但皮膚保養得不錯，氣質不減！（IG@emilychu1031）

朱寶意不時相約一班好友聚會，包括恬妞、翁虹夫婦、張晨光等，場面十分熱鬧！（微博@朱寶意Emily）

生日快樂！（IG@emilychu1031）

朱寶意早年在台灣以模特兒身份出道，之後來港發展，曾參演過30多部作品，與多位紅極一時的男星合作，她曾在《龍的心》中飾演成龍女友，又在《奇緣》中與周潤發有對手戲，而在《英雄本色》中就飾演張國榮女友。外形出眾、氣質清純的朱寶意曾與吳奇隆合演台劇《小俠龍旋風》，更因脫俗的古裝扮相而被封為「神仙姐姐」。不過後來朱寶意開始走性感路線，她曾與湯鎮業在電影《心跳時刻》中有大膽床戲，亦拍過三級片《聊齋之欲焰三娘子》，可惜兩部話題之作都未能為她的事業帶來突破，直至1994年淡出幕前。

朱寶意曾在電影《英雄本色》中飾演張國榮女友Jackie。（影片截圖）

外形出眾。（影片截圖）

朱寶意曾與吳奇隆合演台劇《小俠龍旋風》，更因脫俗的古裝扮相而被封為「神仙姐姐」。（影片截圖）

樣貌標緻。（微博@朱寶意）

曾與湯鎮業在電影《心跳時刻》中有大膽床戲。（影片截圖）

朱寶意同吳奇隆私交甚篤。（IG@emilychu1031）

據知朱寶意息影後低調嫁給一名內地富商，並誕下一女，可惜最後離婚收場，多年來她獨力照顧囡囡，兩母女現時定居上海。醉心花藝的朱寶意曾遠赴德國學習插花，亦有在上海開設花藝教室，她不時分享自己的花藝作品，生活寫意。而朱寶意女兒恩慈亦遺傳了優良基因，五官深邃立體，身形高䠷，現時身兼平面設計師及模特兒，曾為多個國際品牌拍攝廣告，表現力同辨識度都十分高！

朱寶意息影多年。（IG@emilychu1031）

不時分享自己的花藝作品。（微博@朱寶意Emily）

囡囡遺傳了優良基因。（IG@emilychu1031）

身形高䠷。（IG@emilychu1031）

靚女。（IG@emilychu1031）

朱寶意女兒遺傳了她的美貌，外形相當出眾。（IG@emilychu1031）

母女感情深厚。（微博@朱寶意）

朱寶意女兒恩慈現時身兼平面設計師及模特兒。（微博@THEYKNOW_offical）

Fit！（IG圖片）

