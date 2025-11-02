周潤發未紅時要夾錢租屋　藝訓班同學爆半裸被鎖露台：叫我求佢

現年70歲的周潤發（發哥）縱橫演藝圈逾半世紀，18歲投考第3期TVB藝員訓練班，曾在《啼笑姻緣》、《民間傳奇》等連續劇做跑龍套，直至1980年憑《上海灘》的「許文強」一角彈起後，紅足咁多年，現已貴為國際影帝，加上作風親民受萬人敬仰。不過，在南丫島長大的周潤發一向貪玩，日前被TVB藝訓班同期同學伍潤泉爆料鍾意整蠱人，曾在冬天將當時僅穿內褲的他困在露台，他苦笑說：「要我求佢！」

周潤發（發哥）出名是全無明星架子貼地的國際影星，人見人愛。（視覺中國）

周潤發年輕時好調皮。（劇照）

藝進同學會在1988年由周潤發、金興賢及林德祿等人創立，希望將TVB藝訓班畢業同學聯繫起來，早前藝進同學會進駐小紅書，找來不少已淡出幕前多年的同學現身，掀起了不少回憶殺。已離巢TVB的魯振順日前與前輩藝人伍潤泉一齊走訪廣播道介紹70年代的「五台山」，即佳藝電視、亞洲電視、無綫電視、香港電台和商業電台五間廣播機構。

伍潤泉和魯振順一齊走訪昔日廣播道「五台山」。（小紅書@藝進同學會）

伍潤泉曾與周潤發等人喺廣播道租屋住。（小紅書@藝進同學會）

伍潤泉曾與周潤發等人喺廣播道租屋住，好多回憶。（小紅書@藝進同學會）

伍潤泉與周潤發是同期藝訓班同學，演出過《天師執位》、《俠客行》等劇集，後來轉到幕後做監製。伍潤泉行到一棟私人屋苑時即停下腳步話當年，指初入行拍戲為方便返工及放工後爭取時間休息，曾與周潤發、鄧英敏及已故導演林嶺東等一齊租屋住，被魯振順笑指「好富貴」，伍潤泉反駁：「嗰時我哋租間房仔㗎咋，有個包租公都係電視台工作，租咗畀我哋幾個，仲有幕後同事。」

伍潤泉直言有好多回憶，笑笑口爆周潤發當年「調皮嘢」，說：「都幾多，我哋好多調皮嘢，你都知發仔（周潤發）幾調皮，我最記得有一年冬天嘅時候，我沖完涼剩係着住條內褲就行咗出去露台，唔知係咪晾嘢啦，佢（周潤發）竟然將個玻璃門閂咗，lock（鎖）住！」魯振順聽罷即說：「咁大鑊！」

伍潤泉爆曾經喺冬天被發哥困咗喺露台。（小紅書@藝進同學會）

當時仲要剩係着內褲。（小紅書@藝進同學會）

伍潤泉指貪玩的周潤發不肯開門，還向他說：「你求我啦，你求我就開返畀你！」伍潤泉因不憤而沒有就範，從一樓沿水渠爬落地下，他續說：「嗰時冬天得幾度，你仲唔走咩，哈哈。而嗰時鄧英敏就好多嘢講，最記得佢間房寫咗好多勉勵字句。」而他們住的的房屋，後來由劉德華等人承租，被指是「發達屋」。

之後間屋劉德華承接租住，咁旺真係「發達屋」喎。（小紅書@藝進同學會）

伍潤泉亦係第3期藝訓班身。（網上圖片）

周潤發好鍾意講笑。（資料圖片）

其實周潤發被爆調皮事已非首次，米雪曾在《友乜唔講得》節目內踢爆周潤發拍攝《蘇乞兒》時竟然整蠱小朋友：「發哥佢好鍾意玩架，當時有個小朋友演初三（馮志豐飾），發哥成日整蠱佢，成日除佢條褲！」另外，廖安麗接受《香港01》專訪時亦爆曾被發哥「比較誇張的身體接觸」嚇到喊跑出錄影廠。

米雪曾在《友乜唔講得》節目內踢爆周潤發拍攝《蘇乞兒》時竟然整蠱小朋友。

廖安麗曾與周潤發合作《強人》，爆曾因發哥做「比較誇張的身體接觸」嚇到喊。（劇集截圖）

廖安麗曾與周潤發合作《有樓收租》。（劇集截圖）