巨塔之后｜「話題後輩」出現驚喜過古天樂　飯局變《尋秦記》打卡

《巨塔之后》飯聚，好熱鬧呀！（IG圖片）

吳若希搵宣萱、古天樂合照，變《尋秦記》打卡現場。（IG圖片）

日前TVB劇集《巨塔之后》結局飯聚時，一眾台前幕後，宣萱、鍾鎮濤、吳若希、陳楨怡、莊鍶敏、王菲等都有出席。而且飯聚中，更出現了一位「神秘嘉賓」- 古天樂！見到古天樂的眾人都表現得相當興奮，就連吳若希都搵古天樂和宣萱一齊合照，並放在個人社交平台上開心share。大家都知道宣萱和古天樂份屬多年老友，所以宣萱主演的《巨塔之后》的大結局飯聚上出現古天樂，似乎都是合情合理。不過，飯聚中就出現了另一位令人意想不到的「大人物」。

港姐王菲呢張合照仲有埋游學修，但係，點解游學修會出現？！（IG圖片）

有網民在港姐王菲的Instagram中，發現她和宣萱、古天樂和游學修的合照。帖文中她寫道：「夢回《尋秦記》今晚Halloween的小確幸」。游學修出現在TVB劇集的飯聚上，的確令人意外，更在討論區引起網民討論。

電影《送院途中》正式上畫，主角古天樂、游學修及袁澧林接受訪問。（陳順禎 攝）

有網民好奇游學修以什麼身分出席，也有人指可能是古天樂應邀出席，所以帶同後輩「見世面」。當然，也有網民直言：「古天樂搭線入TVB」，亦有網民口不擇言：「條友一向世界仔，邊度有著數就去邊」，也有網民笑言：「可能咁啱食飯撞到。」