《愛回家》小花曾被封「性女」　萬聖節大解放跪低擺誘人甫士

現年30歲、2022年港姐冠軍林鈺洧，當選後被翻黑材料，指她曾於ViuTV節目《對號入座》大爆性史，被外界封為「新一代性女」，有傳林鈺洧因不符合港姐形象而未獲邀請加入慧妍雅集。去年林鈺洧加盟《愛·回家之開心速遞》飾演初戀 cafe 女侍應「羅網」，通常只會穿待應服，成功入屋擺脫「肉女」形象。不過今個萬聖節，林鈺洧來個大解放，於IG上載一輯火辣辣的靚相，於短身西裝褸內僅穿黑色胸圍，豐滿上圍坦露人前，性感程度爆燈！

林鈺洧（Denice）當選冠軍後是非不斷。（IG@denicelams）

《愛回家》演初戀cafe待應。（IG@denicelams）

林鈺洧寫道：「Under the lights and shadows of Halloween, everyone becomes someone else…Am I in disguise, or finally unmasked? 萬聖夜人人都戴上面具，也許只是把自己的摘下⋯」。林鈺洧今輯照片可謂盡展性感尤物本色，低胸裝約隱約現，超短褲配上黑色喱士絲襪加長boots，露出雪白大腿。林鈺洧天生模特兒身材，又趴地又跪低大擺誘人甫士，並抱住視為「兒子」的領養貓一起合照，為粉絲帶來無限遐想。Fans們瘋狂留言：「很凶狠的一次」、「Jeng jeng」、「會唔會太正」、「So hot」、「睇完瞓唔着」、「被初戀 cafe 女侍應身份耽誤咗嘅熱辣港姐」。

林鈺洧曾被封「新一代性女」，今個萬聖節火辣登場。（IG@denicelams）

黑絲襪配長boots。（IG@denicelams）

跪地擺誘人甫士。（IG@denicelams）

林鈺洧是前TVB小生林俊賢的女兒，去年她與61歲的大生地產副主席馬清揚傳「父女戀」，不時駕名貴跑車進出男方山頂豪宅，事後雙方否認戀情，但林鈺洧的爸爸林俊賢卻提醒女兒「唔好搞出大頭佛」，直言有少許介意兩人的年紀差距。

身材依然好Fit！（截圖）

報道指林鈺洧每星期三都會在中環與馬清揚「撐枱腳」。(VCG)

林鈺洧成人後才認返爸爸林俊賢。（微博圖片）

林鈺洧與母相依為命。（IG@denicelams）

林鈺洧IG有不少性感照。（IG圖片）

性感。（IG@denicelams）