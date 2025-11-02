魏駿傑罕曝光女兒正面容貌似足富貴前妻　15歲擁模特高䠷身材

現年57歲的魏駿傑是前無綫靚仔小生，演出過多部經典劇集並擔演男一角色，當中《陀槍師姐》為其代表作之一。2020年魏駿傑前妻張利華被爆背夫出軌，與單車手鄧宏業傳出緋聞，之後再被發現同外籍銀行家交往，其後魏駿傑公開表示兩人已經離婚。魏駿傑離婚後獨力照顧女兒Jessica，並明言「終生不娶」。2021年他曾透露有過輕生念頭，自此絕跡幕前。2023年魏駿傑終走出傷痛，進軍內地社交平台發展，開拓大陸市場。而他的前妻張利華則愈來愈富貴，過着上流社會的高質生活。

魏駿傑與滕麗名曾經是大家心目的金童玉女。（網上圖片）

2017年4月，魏駿傑進軍飲食界，當時的太太張利華都有出席。（資料圖片）

魏駿傑突然變情感主播。（抖音）

魏駿傑日前在社交網分享了一段名為「女兒奴一日」的Vlog，魏駿傑留言寫道：「太愛她了，就是女兒奴沒錯了！」影片一開始影住魏駿傑在西貢踩單車，隨後鏡頭一轉便是他示範為女兒Jessica煲養生湯。魏駿傑說：「我女兒跟普通女孩一樣，每個月都有唔方便嘅時候，從秋天還沒開始冷便開始補。」他把養生湯的材料逐一展示來教大家怎樣煲這款湯。之後他便出門去女兒的學校門口去接女兒放學。

魏駿傑在西貢踩單車。(小紅書)

魏駿傑煲養生湯給女兒。(小紅書)

魏駿傑在學校門口表示：「為甚麼要鬼鬼祟祟？現在接放學與以前不一樣，以前大家在門口排隊接放學，但現在差不多放學都沒有家長，弄不好的話就會捱罵，但是我相信Jessica不會。」魏駿傑看到女兒Jessica從校門出來後，即上前為女兒接過書包，更罕有曝光了女兒的正面樣子。雖然Jessica戴上了口罩，但仍可看到她的眼睛很似她媽咪，她身材高䠷纖瘦，比她180cm的父親魏駿傑矮不了太多，目測起碼有170cm，15歲已擁有模特兒身材。曾揚言終身不娶的魏駿傑原來曾有意再找個伴，但卻遭到女兒的堅決反對表示：「你淨係可以愛我一個！」所以魏駿傑打消再娶的念頭。他曾說過：「我或者並不是一個好老公，但就是個110分的好爸爸。」絕對是廿四孝父親。

魏駿傑接女兒Jessica放學。(小紅書)

