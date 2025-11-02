《東張》黎寬怡31歲生日無預警宣布「做媽媽」　抱BB真相出乎意料

《東張西望》主持黎寬怡（貓仔）今年2月榮升人妻，昨日（11月1日）是她的31歲生日，突然又有喜事宣布，在IG寫道：「趁住婚後第一個生日，又過咗小器期…貓仔喺呢度好開心同大家公佈：『我-做-媽-媽-啦！』」不過，真相有點出乎意料！

黎寬怡（貓仔）今年2月出嫁跟足中式傳統婚禮，以中式裙褂上陣，選擇在家進行出門入門儀式。

黎寬怡（貓仔）敬酒時換上紅色晚裝配大量金器。

黎寬怡（貓仔）在西環聖堂舉行天主教儀式婚禮，雞尾酒會連五星級酒店晚宴，招待逾500親友。

貓仔黎寬怡今年2月結婚，性感裙上陣。

黎寛怡首先上載兩張照片，透露是今年5月份出外景時候拍攝，當時她將假BB包實後推住嬰兒車，卻被一名路過的姨姨問她：「車上的寶寶多大？」當時她無從招架，寫道：「pic 1: 完美演繹作為母親，疲倦的肢體動作。拍攝期為五月的某天，我們一齊放蛇捕捉等候飛腳姐😌為免暴露身份，我時不時單手推拉著嬰兒車。結果，有位路過的姨姨問我：『車上的寶寶多大？』😂我：…😳也許我們真是把『假寶寶』包裹得太好了😂但是30幾度的天氣，還把寶寶包成糭真不古怪嗎？🙈姨姨見我沒回應，就湊上前來，認真地查看、評論：『看起來真小，應該才沒幾個月』😂我：…😅我不忍心騙她，又怕她反應太大，就只好支支吾吾地矇混過去，後來，我直接裝睡算了😂😂😂」而第二張照片是同事堅持為她拍攝的「已為人母照片」，見黎寛怡當日穿上白T恤配襯牛仔褲，身材還是很瘦削。

黎寬怡今年5月被路過姨姨問BB幾大，佢支吾以對，最後扮瞓覺。（IG@cat_kittylai）

5月時抱住假BB追訪，當時身材仍後纖瘦。（IG@cat_kittylai）

直到第三段影片終於揭盅，她說要「分享我的第一個BB🫶🏼」。黎寛怡在鏡頭前說：「大家好，今日係我結婚後過嘅第一個生日，我勁開心，想同大家分享一個超好超好嘅message，一個天大嘅喜訊，就係我做媽媽嘞！同大家分享吓我呢個過咗小器期嘅BB。」原來黎寬怡說的不是小孩，而是一隻斯芬克斯貓（又稱無毛貓），她邊說邊摸住貓貓說：「就係佢嘞，我個囝囝，你睇吓佢幾得意。」還hashtag「當媽了」、「第一子誕生」，獲不少網民講恭喜，有人更信以為真，留言：「好得意~差啲俾你呃到！！」、「幾時做一個人類仔嘅媽媽啊」。

黎寬怡透露自己做媽媽。（IG@cat_kittylai）

大賣關子。（IG@cat_kittylai）

揭盅原來係一隻無毛貓。（IG@cat_kittylai）

黎寬怡就當貓貓係佢個仔。（IG@cat_kittylai）

31歲生日獲《東張西望》同事送驚喜：

黎寬怡做咗《東張西望》主持有一段時間。（IG@cat_kittylai）

黎寬怡貼出靚相抱怨婚後生活。（IG@cat_kittylai）