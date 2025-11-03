彭懷安Eddie與老婆放閃再被認錯具俊曄　網民：又話好掛住大S

前唱跳組合EO2成員彭懷安（原名：彭迪安，Eddie）近日在社交平台放閃，貼出與太太慶祝生日的照片，留言：「同妳一齊，真係快樂不知時日過，今日妳生日，當然要你更快樂，周圍去，周圍食🎂🎊🎉🎁 #老婆我愛妳 #愛妳一萬年」更透露二人在彭氏祠堂飲咖啡慶祝。

不過網民就錯將Eddie認錯做已故台灣女星徐熙媛（大S）老公具俊曄，留言：「好似具俊曄」、「又話好掛住大S嘅…」、「嚇死我，以為大S老公有新歡。」、「睇咗陣點解攬住個女人唔係大S」。

具俊曄是深情男的典範，等大S等足20年，婚後形影不離，在大S過世後天天在墳前陪伴對方，令人動容。而Eddie過往拍拖時雖然都有不少花邊新聞，不過娶妻後明顯已修心養性，更直言：「娶到佢已經發達。」當網民指Eddie與具俊曄好似樣，他透露二十幾歲時已被認錯：「我二十歲仲做緊舞蹈員，去韓國表演嘅時候，已經被韓國人認錯我係佢喇😂」當年大S與具俊曄結婚時，Eddie更收到祝福訊息，他當時搞笑回應：「我結咗婚已經差唔多兩年，但係今日一瞓醒收到好多恭喜我嘅msg，anyway多謝大家，我太太叫Ivy！」

具俊曄被發現不論風雨都到墓地陪大S（THREADS圖片）

此外，Eddie在TVB劇集中可說是「御用惡人」，尤其《使徒行者》撻沙哥、《大帥哥》的麥先根等等，有網民留言指他現時的樣子變得善良：「樣子善良了很多 初出道個樣好串」他都有回應：「多謝，以前一味得串，而家選擇地串🤭」更指早前在《俠醫》終於不是做奸角，有飾演好人。

Eddie在TVB劇集中可說是「御用惡人」，尤其《使徒行者》撻沙哥等等。

